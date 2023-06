De Klimrank biedt volgend schooljaar ook type 9 onderwijs aan: “Grote meerwaarde voor kinderen en ouders”

De Klimrank in de Deken De Bolaan in Poperinge is een school voor buitengewoon onderwijs. Momenteel biedt de school onderwijs type basisaanbod aan. Vanaf 1 september kunnen kinderen er ook terecht voor type-9-onderwijs.

“Onze leerlingen komen naar De Klimrank omdat het moeilijk loopt in het gewoon lager onderwijs. Na advies van het CLB kunnen kinderen hier bij ons terecht voor onderwijs. Met een attest type Basisaanbod kunnen kinderen van 6 tot 13 jaar, waarvoor leren niet vanzelfsprekend gaat, bij ons onderwijs volgen”, zegt directrice Sylvia Cools. “De leerkrachten gaan op zoek naar het aanbod en tempo dat het beste past bij elke leerling. In de Klimrank hebben we ook een schoolpsycholoog, logopedisten en een kinesitherapeut die individuele en klasondersteuning kunnen bieden.”

Type 9

Op 1 september start De Klimrank met het aanbieden van type-9-onderwijs. “Begin dit schooljaar hebben we als school een aanvraag ingediend voor de opstart van type 9-onderwijs bij de minister van onderwijs. Type 9 is speciaal afgestemd op leerlingen met ASS/autisme. Door onze ervaring en de aanpassingen die we in onze huidige werking al doen voor deze leerlingen, konden we een goed onderbouwd dossier indienen. In het verleden kregen wij geregeld de vraag van ouders, wiens kind geadviseerd werd naar een type 9 onderwijssetting, of dit mogelijk was in de Klimrank. Ouders uit de regio Poperinge gaven ons te kennen dat zij hun kinderen graag in Poperinge naar school wilden laten gaan”, legt Sylvia uit.

“Het kind staat altijd en overal centraal, dat was voor ons zeer belangrijk”

“Tot dit schooljaar kon dit voor leerlingen lager onderwijs die buitengewoon onderwijs nodig hadden enkel voor Type Basisaanbod. Dit is dus een heel goede zaak voor de kinderen in de dichte regio van Poperinge met deze zorgnoden. Het aanbod voor buitengewoon lager onderwijs sluit op die manier ook mooi aan op het aanbod op niveau secundair onderwijs reeds aangeboden in Poperinge in De Ast.

Nascholingen

De Klimrank maakt deel uit van de scholengemeenschap KBRP. “De gedeelde kennis en expertise uit De Klimrank zal zeker ook een meerwaarde betekenen voor de elf andere KBRP-scholen die sinds vele jaren structureel en pedagogisch nauw samenwerken. Als school zien we deze goedkeuring als een erkenning voor onze goede werking. Deze goedkeuring zorgt ervoor dat we ook de juiste middelen en uren krijgen om onze leerlingen nog beter te ondersteunen nu en in de toekomst. Als schoolteam volgden we al nascholingen rond omgaan met kinderen met ASS en hun specifieke zorgnoden in een schoolcontext. Ook in de toekomst staan hier nog vormingen rond gepland. We krijgen ook ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdienst. In het volledige traject werden we ondersteund door de Katholieke Basisscholen Regio Poperinge. Ook schepen en Vlaams Parlementslid Loes Vandromme volgde mee dit dossier op en ondersteunde onze school. Het kind staat altijd en overal centraal, dat was voor ons zeer belangrijk”, vertelt Sylvia.

“Doordat zowel het lager als het secundair onderwijs in dezelfde stad kan gevolgd worden, zorgt dat voor meer binding met de onderwijsstad voor de ouders”

“De komende maanden gaan we dus volop aan de slag om op 1 september goed voorbereid te kunnen starten. Naast de leerlingen met T9 zorgnoden blijven we ons ook verder inzetten voor leerlingen met advies type Basisaanbod. In het gewoon onderwijs lopen kinderen toch soms op de tippen van hun tenen om het gewone tempo te volgen. Het welbevinden van het kind lijdt hieronder. Dat type 9 nu ook in Poperinge kan gevolgd worden is een grote meerwaarde zowel voor de ouders als voor de kinderen. Doordat zowel het lager als het secundair onderwijs in dezelfde stad kan gevolgd worden, zorgt dat ook voor meer binding met de onderwijsstad voor de ouders.”

Welbevinden

Schepen voor onderwijs en ondervoorzitter van de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement Loes Vandromme is alvast tevreden over het feit dat er binnenkort ook kinderen met een autisme-spectrumstoornis aangepast onderwijs in Poperinge zullen kunnen volgen. “Het leerrecht van elk kind is voor mij van supergroot belang. Voor sommige kinderen is dat onder de vorm van buitengewoon onderwijs. In Poperinge hebben we al een vrij groot aanbod aan buitengewoon onderwijs. De uitbreiding met type 9 is wat mij betreft een goede zaak. Kinderen met extra zorgnoden krijgen de juiste begeleiding nu dichter bij huis. Anderzijds is het ook een extra troef dat de expertise uit het buitengewoon onderwijs zo dichtbij en goed bereikbaar is voor onze scholen in het gewoon onderwijs. Deze kennis en kunde kan zeker ook ondersteunend zijn voor andere scholen in de buurt”, klinkt het bij Loes Vandromme.

De Klimrank telt momenteel 62 leerlingen. “We mochten nu al inschrijvingen noteren voor onze type-9-onderwijs. Ouders zijn steeds welkom om een individueel gesprek en rondleiding te krijgen op school over onze werking, visie en aanpak. Nog tot 14 juli en vanaf 16 augustus kunnen ze op school terecht.”