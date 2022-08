De Kleine Tovenaar verhuist naar nieuwbouw en houdt instuif op zaterdag 3 september

De verhuizing van alle materialen is ondertussen al gebeurd en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw van De Kleine Tovenaar. De leerlingen en begeleiders van de Freinetschool hebben heel wat om naar uit te kijken bij het nieuwe schooljaar.

Coördinator Jan Devos was een van de drijvende krachten achter de school sinds de opstart in september 2015. “We waren destijds blij hier onze intrek te kunnen nemen in het oude Tinnenpotschooltje, maar we wisten meteen ook dat we op termijn naar een nieuwe oplossing moesten zoeken. Van bij de start moesten we al containerklassen in gebruik nemen. We konden uiteindelijk deze site kopen en zo aan een nieuwbouw beginnen denken. Toen we in aanmerking kwamen voor een huursubsidie hebben we meteen ons dossier ingediend en dat werd goedgekeurd.”

Hulp van de ouders

Er kwamen drie ontwerpen aan te pas. Twee ouders van leerlingen fungeerden als architect. “Aanvankelijk werd gedacht om hier gefaseerd te werk te gaan, maar gelukkig hebben we dat niet gedaan. De kleuters vonden onderdak in Kasteel Wallemote, de lagere klassen konden vorig schooljaar terecht in Trefpunt in Emelgem. In een jaar tijd is deze hele nieuwbouw hier opgetrokken. We zijn uiteraard dankbaar voor de tijdelijke oplossingen, maar veel langer mocht het ook niet duren. We zaten als school verspreid van de Bosmolens tot Emelgem, ook voor ouders met kinderen op beide vestigingen was het niet evident.”

Maar begin juli werd de verhuizing van beide sites naar de Tinnenpotstraat al gerealiseerd. “We konden daarbij twee dagen een beroep doen op een 50-tal ouders. Ook nu nog zijn hier heel wat mensen in de weer om de laatste werkjes uit te voeren.”

“De nieuwbouw oogt als een vierkantshoeve”

In de De Kleine Tovenaar zitten 190 leerlingen, het medewerkersteam bestaat uit 20 mensen. “In principe 19 leerlingen per graadsklas, dat telkens met één begeleider. We hebben tien klassen, telkens in blokjes van twee met daartussen een zogenaamde serre. Dat laat het samenwerken tussen de diverse klassen ook mogelijk.”

De gehele nieuwbouw heeft de vorm van een vierkantshoeve met centraal een speelruimte. Het hoofdgebouw bestaat uit twee verdiepingen met bovenaan een ruimte voor het team aan begeleiders, de administratie, een lokaal voor de coördinator en nog een bergruimte. “De benedenverdieping is een polyvalente ruimte die deels dienst doet als refter, maar ook als sportzaal. Die ruimte zal ook gehuurd kunnen worden. Niet enkel door ouders van de school, maar ook door mensen uit de buurt.”

Investering van 3,2 miljoen

De investering bedroeg in totaal 3,2 miljoen euro. “We hebben geanticipeerd op duurdere bouwmaterialen door die al in een vroeger stadium aan te kopen. En we konden ook heel wat ouders inschakelen die bepaalde werken voor hun rekening namen.”

Zelf staat ‘directeur Jan’ op anderhalf jaar van zijn pensioen. “Ik ben blij dat ik nog mee kan genieten van dit nieuwe project. Maar het is vooral voor de leerlingen en begeleiders een opsteker.”