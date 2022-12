De Kleine Ster verhuist naar ‘t Oud Schooltje in Mesen voor de kerstliederen

In Mesen verzorgden de leerlingen van de VBS De Kleine Ster een kerstnamiddag voor de senioren. De bedoeling was om van deur tot deur te gaan, maar het weer besliste daar anders over. “We kozen voor een warme plek in ‘t Oud Schooltje”, zegt onderwijzeres Emily Jengember.

Vorig jaar groeide het idee van het kerstzingen. “Na de moeilijke tijden van corona wilden we iets doen om mensen warmte te geven. Corona stak nog altijd de kop op dus was deze buitenactiviteit veilig. We zongen voor senioren en voor familie van leerlingen die in Mesen wonen. Een leuke belevenis voor iedereen. De mensen waren heel dankbaar en gaven snoepjes en koeken voor de leerlingen. Door het succes wilden we het dit jaar uitbreiden. En dat lukte. We kregen meer aanvragen dan vorig jaar binnen.”

In sommige klassen gebruiken de leerlingen muziekinstrumenten zoals een tamboerijn, djembe, xylofoon. “Het vijfde leerjaar begeleidde ik met mijn klarinet.”

Gekoppeld aan het kerstzingen werd in de aanloop naar de kerstvakantie ook een kerstwandeltocht georganiseerd. “We wandelden een stuk van de vredeswandeling in Mesen met opdrachten gekoppeld aan het thema kerst.” (MDN)