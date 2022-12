De kiem neemt afscheid van meester Geert

Op de laaste schooldag van 2022, net voor de kerstvakantie nam de Vrije basisschool De Kiem in de leegtestraat te Ruddervoorde afscheid van Meester Geert. Op 1 januari is hij op pensioen na iets meer dan 41 jaar lesgeven in Ruddervoorde.

Geert Denoo (62) uit de Sijslostraat in Ruddervoorde is gehuwd met Rika Segaert en de papa van Jolien en Anneleen. Seppe (2) is zijn kleinzoon. Zijn schoolloopbaan startte Geert in de kleuterklas in de Leegtestraat, waar de kleuterklassen nog altijd gevestigd zijn. Voor het eerste leerjaar moest hij de overstap maken naar de gemeenteschool in de Sportstraat. Zijn middelbare studies werkte hij af in het Sint-Jozefsinstituut te Torhout.

“Het was daar goed en daarom studeerde ik er nog twee jaar aan de normaalschool. Op 30 juni 1981 ontving ik mijn diploma van onderwijzer aan de lagere school, tegenwoordig heeft dat een ingewikkelder naam, maar ik hou meer van schoolmeester “vertelt hij ons. Op 1 september 1981, hij was toen nog geen 20 jaar, kreeg hij de kans om les te geven in het vijfde leerjaar van de gemeenteschool te Ruddervoorde. “Ik bleef lesgeven aan de gemeenteschool tot de fusie met de vrije basisschool in 1997. Dan stapte ik over naar het vrij onderwijs en bleef al die tijd in mijn eigen dierbare gemeente Ruddervoorde lesgeven.”

41 jaar lesgeven betekent ook 41 jaar herinneringen, vriendschappen en emoties.” De mooie, onvergetelijke momenten zijn niet te tellen. Ik denk aan de contacten met de kinderen en de collega’s, de uitstappen en de bosklassen, het samenwerken in een fantastisch team, om van de vakanties nog te zwijgen. Maar het vele werk niet, en zeker niet het weekendwerk zal ik niet missen wel de leerlingen en de collega’s die ga ik wel missen.”

Verbondenheid met de Kiem

De band met de vrije basisschool die kiem zal echter wel behouden blijven. “Als diaken ben ik al de tijd een beetje de verbindingspersoon geweest tussen de parochie en de school. Deze taak zal wel wat blijven. Ze mogen me altijd bellen als er een feest is. Of om een uitstap te begeleiden of zo. Maar niet om te werken, dat heb ik nu genoeg gedaan, op school tenminste.” Vertelt Geert erbij.

Naast zijn taak als schoolmeester, zoals hij zichzelf noemt werkt Geert Denoo als diaken binnen de pastorale eenheid Sint-Franciscus in Ruddervoorde. Naast de assistentie die hij verleent bij de erediensten is Geert vooral een luisterend oor voor wie nood heeft aan een schouderklopje of een goed gesprek. Nu hij op pensioen is zal hij nu wel meer aanwezig zijn bij de uitvaartdiensten die in de kerk plaatsvinden.

Hij besluit:” Ik zal proberen om met volle teugen te genieten van de tijd die me gegeven is. Ik neem een oude hobby namelijk schilderen weer op, ga terug wat meer joggen en fietstochtjes maken, mijn familie vaker proberen op te zoeken, wat meer huisbezoeken op de parochie en ook ten volle genieten van onze kleinzoon Seppe.” (GST)