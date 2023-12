De Gulleboom krijgt nieuwe administratief directeur

Het leven wordt vanaf 1 januari 2024 een stuk anders voor Sophie Meesseman, administratief medewerker van de Guldenbergscholen BAMO Moorsele, De Wijnberg (Wevelgem) en De Gulleboom (Gullegem). Zij is voortaan voltijds (administratief) directeur van De Gulleboom.

Sophie (39) volgt Kathleen D’Haene op, die na jaren voor de klas en 24 jaar als directeur, met pensioen gaat. De nieuwe directrice groeide op in Gullegem en woont er met haar man en dochter nog steeds, op pakweg 100 meter van de school. “Ik heb er zelf nog bij juf Kathleen in de tweede klas gezeten”, blikt ze even terug.

Sophie behaalde een diploma van maatschappelijk werker, richting personeelswerk, en werkte eerder als uitzendconsulente en kantoorverantwoordelijke in een interimkantoor. Ze deed als bediende ervaring op in een personeelsdienst, een commerciële dienst, IT en planning. Later behaalde zij ook nog het diploma van onderwijzeres.

“Ik heb drie jaar in De Gulleboom lesgegeven in zowat alle klassen”, verduidelijkt Sophie. “Na die tijd was ik het onderwijs beu en koos ik weer voor kantoorwerk. De jongste 2,5 jaar was ik bij de Guldenbergscholen actief als voltijds administratief werker. Mijn nieuwe job moet normaal een ideale combinatie van onderwijs, administratie en personeelswerk bieden.”

Nieuwbouw

Als administratief directeur moet Sophie zich ontfermen over het organisatorische, administratieve en financiële luik van de volledige Gulleboom. “Zeg maar een deel van de boekhouding, het middagtoezicht, de kinderopvang, het poetspersoneel en de klusjesdienst en de gebouwen”, verduidelijkt ze. “Zo mag ik mij bijvoorbeeld binnenkort verder buigen over een nieuwbouw voor de kleuters en de laagste klassen. Hiervoor liggen de plannen klaar. Het komt er nu op aan zo vlug mogelijk de eerste steen te leggen.”

Van juf naar mevrouw

Sophie zal hierbij nauw kunnen samenwerken met twee pedagogische directeurs: Tjorvina Vandemoortele voor de kleuter- en Saskia Debrouwere voor de lagere afdeling. “Ik kijk echt wel uit naar mijn nieuwe werk”, bekent ze. “Het wordt echter ook wel wennen aan mijn nieuwe titel. Juf Sophie moet plots mevrouw Sophie worden. Stel je voor!” (AV)