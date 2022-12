De Groeitoren in Sint-Eloois-Winkel is de meest verkeersveilige school van de provincie

De vrije basisschool De Groeitoren uit Sint-Eloois-Winkel werd maandagochtend in de bloemetjes gezet als meest verkeersveilige basisschool van de provincie. “Verkeersveiligheid, dat doe je niet alleen. Mede dankzij de samenwerking met de gemeente en het oudercomité zetten we hier volop op in”, aldus directrice Valentine Decorte.

Met de campagne ‘Veilig naar School’ sensibiliseert de provincie West-Vlaanderen rond verkeersveiligheid van schoolgaande jongeren. Alle West-Vlaamse scholen werden uitgenodigd hun eigen verkeersveiligheidsprojecten aan de hand van een dossier voor te stellen. Door de coronacrisis verliep de campagne over twee jaar. De Groeitoren, de vrije basisschool langs de Kloosterstraat in Sint-Eloois-Winkel, werd verkozen tot meest verkeersveilige basisschool van de provincie. “We zijn alvast heel blij met deze erkenning”, aldus directrice Valentine Decorte. De Groeitoren zet volop in op verkeersveiligheid. “Maar verkeersveiligheid doe je niet alleen. Dat doe je samen met de gemeente, de ouders, het oudercomité,.. Op school hebben we ook een werkgroep verkeer.”

De gemeente Ledegem investeerde de voorbije jaren zowel in Rollegem-Kapelle, Ledegem als in Sint-Eloois-Winkel in verkeersveiligheid rond de schoolpoorten. “Twee jaar geleden zaten we samen met de directie en het oudercomité van de Groeitoren. We hebben een zone dertig en een fietsstraat ingevoerd in die schoolomgeving. Ook de andere schoolomgevingen in onze gemeente hebben we op een dergelijke manier aangepakt”, aldus schepen van mobiliteit Greta Vandeputte (CD&V/VD).

Actief oudercomité

De Groeitoren kan daarnaast ook rekenen op een actief oudercomité waar ook volop de kaart van verkeersveiligheid wordt getrokken. “Het oudercomité zorgt ervoor dat nieuwe kinderen telkens een fluohesje krijgen. Ook in het tweede en vierde leerjaar krijgt men nog eens een hesje zodat de kinderen zichtbaar te voet of met de fiets naar school kunnen komen”, aldus de directrice. Maandagochtend zetten de ouders het belang van het dragen van een fluohesje nog eens extra in de kijker met een actie. Iedere leerling die bij aankomst op school een hesje droeg werd beloond met een cadeautje. “We merken dat heel weinig kinderen het hesje niet dragen.”

Binnen de school zelf is er een werkgroep verkeer. Zij werken lessen, activiteiten en projecten uit zodat de leerkrachten hapklaar materiaal hebben om naar de leerlingen. “We beginnen hierbij al in de kleuterklas waar de fietsvaardigheid wordt geoefend. Voor de oudere leerlingen werken we projecten uit rond bijvoorbeeld parkeren. Zo gaan de leerlingen uit het zesde leerjaar kijken welke ouders er in de omgeving van de schoolpoort al dan niet goed geparkeerd staan.” De Groeitoren werd voor haar inzet omtrent verkeersveiligheid door de provincie beloond met een cheque van 500 euro, een beker en dertig tickets voor het pretpark Bellewaerde.