De Graankorrel Wervik zwaait meester Francis (62) van het derde leerjaar feestelijk uit: “Op 6 maanden na mijn hele loopbaan hier lesgegeven”

In vrije basisschool De Graankorrel afdeling Magdalenastraat in Wervik werden meester Francis Deman en juf Gratianne Mobouck feestelijk uitgezwaaid. Ze gaan met pensioen. “Op zes maanden in de Vlaamse school in Komen na, gaf ik heel mijn loopbaan les in Wervik en was dat een luxe”, zegt Francis (62). “Ik groeide hier wat verderop in de Kasteelstraat op en kwam hier naar school, tot en met het lager secundair. Ik studeerde voor onderwijzer aan de normaalschool in Kortrijk. Eerst gaf ik zes maanden les in Komen en deed dan mijn legerdienst.”

“Daarna stond ik halftijds in het tweede leerjaar van de gewezen wijkschool in de Laagweg. Ik combineerde dat met een halftijdse job als zorgleerkracht hier, toen noemde de school het Sint-Jozefscollege. Hier gaf ik altijd het derde leerjaar. Ik vond dat een ideale leeftijd. Ze zijn nog klein, maar het is al een leeftijd om eens een gesprek mee aan te gaan.”

Evolutie

Geert heeft in het onderwijs in Wervik een hele evolutie meegemaakt. Zoals het invoeren van het gemengd onderwijs en later de fusie van verschillende scholen tot vrije basisschool De Graankorrel. “Vroeger was dat hier een mannenbastion, nu is het helemaal omgekeerd en lopen hier maar weinig mannelijke collega’s rond. (lacht) Het is helemaal anders dan vroeger. De kinderen zijn ook mondiger geworden en de laatste jaren is er onder de leerlingen meer diversiteit. Het lesgeven en de collega’s zal ik zeker missen, maar het is genoeg geweest. Er is die drukte van de kinderen en het geduld vermindert met de jaren.”

Zijn echtgenote Hilde Billiau staat ook in het onderwijs. Ze geeft les in de peuterklas in de afdeling Grauwe Zusterstraat en moet nog enkele jaren. Er zijn drie zonen: de tweeling Wannes en Kasper (30) en Douwe (26). Francis woont in de Stokstraat in Geluwe. “Ik heb er een grote tuin en er ligt ook veel werk te wachten dat werd uitgesteld”, zegt meester Francis. “We gaan graag wandelen en fietsen en koken doe ik ook heel graag.”

Met juf Kaily is er een opvolger na de krokusvakantie. “Een jonge gedreven leerkracht”, zegt Francis.

Mooi afscheid

Op hun laatste schooldag kwamen Gratianne en Francis aan op een motorfiets en volgden nog heel wat verrassingen. Zoals de samenzang ‘Samen op de moto’, een lied van Samson & Gert, en kregen ze onder meer een ‘pensioenboek’ en receptenboek. “Origineel en tof”, aldus meester Francis.