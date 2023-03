De Graankorrel Kruiseke zet in op duurzaamheid en milieu

De mooie titel van twee intensieve projectweken in vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke luidde als volgt: ‘De droomwereld van Boris en Babs. We zorgen voor onze wereld.’ De 205 leerlingen van de dorpsschool gingen er aan de slag met thema’s zoals duurzaamheid, milieu en recycleren. Directeur Fiene Minne is tevreden.

“Het was de eerste keer dat we zo’n projectweken organiseerden”, vertelt directeur Fiene Minne. “Aanvankelijk was het voorzien in 2020, maar door de coronacrisis ging dat niet door. In klasverband waren er heel wat uitstappen, zoals naar de Kringloopwinkel, het containerpark en een milieuboerderij. Een deel van de klassen ging zwerfvuil opruimen, er waren knutselmomenten met afval… Iedere klas had zijn eigen programma.

“Eén van de onderwerpen was het volledig kleuren van een regenboog. Daarvoor kregen de leerlingen allerlei opdrachten. Alles werd uitgewerkt door heel het schoolteam. Bedoeling is uiteindelijk dat de kinderen wat ze allemaal hebben ervaren, meenemen naar de toekomst.”

Voor de invulling vond men inspiratie bij The Masked Singer op VTM, maar dan wel in een andere vorm. “We kozen voor The Masked Reader. Op een digitaal bord las een leerkracht een verhaal voor en moesten de kinderen raden wie het was. Dit kaderde ook in de Jeugdboekenweek.”

Op het slotmoment met dans en zang kwam ook het stadsbestuur langs. De kinderen kregen allemaal een duurzame plastic drinkfles met daarop hun naam. Voor iedereen was er ook een raketijsje. “Ons schoolfeest op zaterdag 13 mei zal ook in het teken staan van duurzaamheid en milieu. Het stopt niet met dit project. Leren afval sorteren begint van kleins af aan.” (EDB)