De Graankorrel Geluwe schenkt cheque aan Welzijnszorg

In vrije basisschool De Graankorrel in Geluwe werd aan een afgevaardigde van Welzijnszorg een cheque van 900 euro overhandigd. “Vorig schooljaar hebben we heel wat geld ingezameld voor enkele goede doelen”, vertelt beleidsondersteuner Joke Vermont. “We zetten ons met Welzijnszorg in voor alle mensen in armoede of die het moeilijk hebben en ook voor alle organisaties die dingen organiseren voor die mensen”, zegt Jan Demuynck.

“We werken aan structurele armoedebestrijding. Er lopen in Vlaanderen en Brussel 100 à 150 projecten.” Het geld werd ingezameld tijdens een kerstontbijt bij de kleuters, een broederlijk delen markt in het lager en het sober maal zowel in het kleuter als het lager. Op de markt verkochten de kinderen aan elkaar speelgoed. (EDB/foto EDB)