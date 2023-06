De droomjob van de kleuters van de Posthoornschool

Nog amper een weekje en dan zwaaien deze meisjes en jongens van de Posthoornschool in Wevelgem de kleuterklas vaarwel. We polsten nog even naar hun toekomstdromen.

Het is nog veel te vroeg om te weten wat ze later willen worden, maar toch was juf Veerle samen met ons al even nieuwsgierig. We zien bovenaan Noor Bultynck (schoonheidsspecialiste), Kylian Manbou (basketter), Reda Zerda (voetballer), juf Veerle, Pierre Chevalier (voetballer), Finn Porteman (basketter), Emiel Vanneste (brandweerman) en Marilyn Dierynck (dierenarts).

Midden: Lacey Vandevyvere (mama), Enya Delbeecke (dierenarts), Iza Vangheluwe (dokter), Naud Langedock (brandweerman), Naya Platteau (politieagent), Jaeysen De Volder (politieagent), Liam Veracx (Star Warsman) en Lowie De Coster (voetballer).

Vooraan Quinten Durnez (Pokémonmeester), Maya Vandenameele (politieagent), Jules Pinoy (voetballer) en Karim Saleh (voetballer). Jana Peperstraete (dierenarts), Liam Nuttin (Ninja) en Mila Filijovic (zangeres) waren afwezig.