De Droomhut maakt en verkoopt eigen wasmiddel

De kinderen uit het eerste en tweede leerjaar van De Droomhut stonden vorige week op de markt met een verkoopstand. Ze brachten er hun zelfgemaakte wasmiddel aan de man om geld in te zamelen voor de zeeklassen. Het moeten niet altijd pannenkoeken zijn.

De leerlingen van het lager onderwijs van basisschool De Droomhut maakten samen twee ecologische wasmiddelen: eentje speciaal voor witte was en eentje voor gekleurde was. Yuna (7) is duidelijk als verkoopster in de wieg gelegd. Zij klampt de voorbijgangers aan met een uitnodigend verkoperspraatje. “Wij verkopen flessen met wasmiddel, want wij willen op zeeklassen en we hebben niet genoeg geld.”

Mixen

Over welke producten nodig waren en over het productieproces deed ze helemaal niet geheimzinnig. “We hebben druppeltjes in een pot gedaan, daarbij zeepsop gegoten en heel veel koud-lauw water. En dan hebben we alles met de mixer gemixt.”

De kinderen gingen met hulp van de juffen aan de slag en maakten een grote voorraad wasmiddel, zowel voor witte als gekleurde was. Op de woensdagmarkt gingen de flessen vlot van de hand. Natuurlijk waren opa en oma toevallig daar om een fles te kopen. Maar ook de andere toevallige marktbezoekers werden door Yuna en vriendjes aangesproken. En voor wie twijfelde of het wasmiddel wel goed werkte, voerden enkele leerlingen een show op. De vlekken verdwenen in een oogwenk. Voor de prijs moet je het niet laten, een liter wasmiddel kost slechts vijf euro.

Combinatie

“Met dit project zamelen we niet alleen geld in, het combineert ook duurzaamheid, ondernemerschap en creativiteit bij onze kinderen”, aldus een tevreden directeur Sophie Quartier.