De Driesprong wint goud op de First Lego League

De Blokbrekers zijn een groep leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van GO! De Driesprong. Ze komen onder de leiding van meester Maarten wekelijks, buiten de schooluren, samen om te programmeren. De Blokbrekers behaalden in de categorie Core Value van de Oost-Vlaamse First Lego League-finale in Gent goud. “Via onder meer de steun van E-Crane kon de groep zich de nodige Lego-robots en programmeertafels aanschaffen. Omdat er maar één team met een beperkt aantal leden aan de provinciale wedstrijd mocht deelnemen, werd binnen de Blokbrekers eerst een selectiewedstrijd georganiseerd. Tijdens de provinciale finale in Gent moest hun Lego-robot vier opdrachten, telkens binnen de 150 seconden, afwerken. De groep was goed voorbereid op de finale, want na drie van de vier proeven stond het al vast dat zij in de categorie Core Value de winnaar waren. Een prestatie die door de directie van de school zeer werd gewaardeerd”, zegt meester Maarten. (LV)