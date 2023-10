De Bunderboog viert eeuwfeest met speciale week voor leerlingen: de nonnetjes geven weer les

De vrije basisschool De Bunderboog in Moorslede bestaat honderd jaar. In de week van 9 tot 13 oktober reizen de leerkrachten en de leerlingen terug in de tijd. “Op een ludieke manier leren we de kinderen hoe het er vroeger aan toeging op school”, zegt juf Claudine Lybeer. Zij en haar collega Sybille Vandamme hebben nog les gekregen van de nonnetjes. Straks kruipen ze zelf in die rol – voor één keer.

Kort na de Eerste Wereldoorlog startten de kloosterlingen langs de Stationstraat een nieuwe school op. Op de plek die tot een ravage was herleid tijdens de oorlog werd in 1923 een school geopend. Het was aanvankelijk een meisjesschool, maar in de kleuterklas waren ook jongens welkom.

“Lange tijd kon je hier ook nog de eerste drie jaren van het middelbaar volgen”, vertelt Claudine Lybeer. Zij en collega Sybille Vandamme geven nu allebei les in De Bunderboog. Maar ze zijn er vroeger ook leerling geweest. “De school bleef lange tijd verbonden aan het plaatselijke klooster, maar had ook wijkafdelingen in de wijk De Koekuit en aan ‘t Kruiske. Die zijn al een tijdje verdwenen. De nonnen gaven tot zo’n 25 jaar geleden ook zelf les. Zuster Godelieve was de laatste die hier voor de klas stond”, zegt Claudine.

Zingen bij de kapel

Zowel Sybille als Claudine kunnen heel wat leuke anekdoten vertellen over hoe het er vroeger in de school aan toeging. “Eigenlijk hebben we wel fantastische herinneringen aan die tijd”, zegt Sybille.” Zo vergeten we nooit dat de directrice ons telkens met een megafoon toesprak en dat we in de meimaand na elke speeltijd moesten zingen bij het plaatselijke kapelletje.”

Net voor de eeuwwisseling werd Ten Bunderen, dat enkele jaren geleden werd omgedoopt tot de vrije basisschool De Bunderboog, een gemengde school. De middelbare afdeling was al in 1991 stopgezet.Ondertussen is het een gewoonte geworden dat de leerlingen naar de middelbare school in bijvoorbeeld Roeselare trekken.

In die honderd jaar onderwijs langs de Stationstraat is er in de school natuurlijk heel wat veranderd. Zo werden er verschillende renovatieprojecten succesvol afgerond. “De voorbije jaren bouwden we onder andere een nieuwe inkom en een nieuwe refter”, zegt directrice Annelies Demuynck. “Dit jaar willen we de beglazing in de gangen aanpakken en de tuin van de opvang vergroten. Een van de oude gebouwen van weleer doet nog altijd dienst als schoolgebouw. Binnen zijn er wel renovaties uitgevoerd, maar de gevel straalt nog heel veel charme uit. We hopen later ook de gevel van dat gebouw aan te pakken, maar nu denken we vooral eerst aan het comfort van onze leerlingen.”

Rijstpap maken

Met ezelsoren op in de hoek staan, tijdens de speeltijd spelenmet hoepels of een houten tol, schrijven in een schriftje…: het zijn allemaal zaken die de230 leerlingen van De Bunderboog vandaag niet meer kennen. In de week van 9 oktober zullen ze leren hoe het er vroeger aan toeging op school.

“We organiseren een lesweek lang ludieke activiteiten rond de geschiedenis van de school”, zegt Nele Lecluyse, die samen met Yamina Sioen het programma uitwerkte.Grootouders komen vertellen over hun schooltijd. De kinderen gaan ook naar het plaatselijke woonzorgcentrum, waar ze de bewoners gaan interviewen over hun schooljaren.En op school staan er dan weer veel spelletjes uit de oude doos klaar en een bundel vol oude volksliederen. “Maar we gaan ook bijvoorbeeld samen rijstpap maken.”

De apotheose van de festiviteiten van honderd jaar De Bunderboog is voor vrijdag 13 oktober. Dan krijgen de leerlingen les van de nonnetjes, net zoals in de tijd van toen. “Maar op het einde van de schooldag gooien we tijdens een ‘Sister Act’ wel onze kap over de haag”, beloven de enthousiaste juffen.