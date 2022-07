De Brug in Staden zwaait directrice Annie Seys uit

Annie Seys, directrice van vrije basisschool De Brug, gaat met pensioen. De leerlingen van de afdeling Bruggestraat zwaaiden Annie uit met een optreden. Ook de afdeling Vijfwegen zette haar graag in het zonnetje.

Annie Seys studeerde in 1981 af aan de Normaalschool in Tielt. “Haar schoolloopbaan heeft Annie grotendeels op de afdeling van De Brug in de Hogestraat doorlopen”, weet Veroniek Desender, die samen met Annie het directeursduo van De Brug vormde.

Wijze raad

“De sluiting van ‘t Hogestraatje betekent voor Annie en haar collega’s een emotioneel afscheid van hun schooltje. Toen Luc Denys in 2000 directeur werd van De Brug, nam Annie de taak van beleidsondersteuner op zich, dit in combinatie met haar lesopdracht. Vanaf 2006 werd ze halftijds directeur en sinds 2012 voltijds directeur. In de loop der jaren nam het leerlingenaantal fors toe en in 2020 kon Annie mee haar schouders plaatsen onder het nieuwbouwproject in de Bruggestraat. Het pedagogische luik is altijd haar stokpaardje geweest. Ze bleef constructief en doelgericht de vernieuwingen in het onderwijs volgen en bleef volhouden, ook als het bergop was. Annie was een teamspeler met oog voor elk kind, altijd paraat met wijze raad.” (BCH)