De Boomgaard zwaait juf Francine uit

Voor juf Francine Defour is er een einde gekomen aan haar verdienstelijke loopbaan als juf in de vrije basisschool De Boomgaard. De kerstvakantie zal voor haar eindeloos duren. Maar er komt geen einde aan haar actief zijn. “Geen zwart gat, dat zeker niet”, benadrukt de bezige bij.

Francine is een zestiger in wording en op en top Ardooise. “In 1984 eindigde ik mijn studies aan de normaalschool in Eeklo. Ik kwam uit de Chiro; daar was ik leidster en groeide mijn interesse om met kinderen samen te werken. Na enkele interims kwam ik in De Boomgaard terecht. Een déjà vue, want mijn eerste interim was op de Weze waar een filiaal van De Boomgaard gevestigd was. Gedurende haar professionele loopbaan stond Francine vooral bij de kleinsten op school. Al die jaren was er een evolutie te merken in het onderwijs. Vooral op het vlak van de leerplannen.”

Mooi feest

De dankbare school verraste de afscheidnemende juf met een mooi feestje op de laatste schooldag. Directeur Brecht Delaere was de tolk van de school bij het afscheidsmoment. “Juf Francine was een leerkracht met een zeer positieve ingesteldheid. Ze kon moeilijk neen zeggen als leerlingen of een collega haar iets kwamen vragen. Ze was steeds bereid om haar steentje bij te dragen in een werkgroep of om indien nodig toezicht over te nemen. Jarenlang stond ze in de peuterklas en de ervaring die ze daar opdeed, is nog steeds een welgekomen steun voor de peuterjuffen. Ze weet wat het is om voor de allerkleinsten van onze school te staan en dat is niet altijd evident. Tijdens dit schooljaar stond Francine in voor het kleuterturnen, zodat ze nog eens met alle kleuters in contact kwam. Aanvankelijk was er misschien wel wat aarzeling, maar Francine past zich steeds aan de omstandigheden aan en de aarzeling verdween als sneeuw voor de zon. Vol overgave smeet ze zich in deze uitdaging en haar gedreven kennis van de kinderyoga was een meerwaarde. Als ik Francine moet omschrijven, dan zou ik dit doen als een gedreven en dankbare juf. Gedreven in haar job, al die jaren, en dankbaar in de grote betekenis van het woord. We zullen Francine missen”, aldus de directeur. Francine kan zich nu volop bezighouden met yoga. Met Kikop zal ze ongetwijfeld velen boeien. “De verbondenheid tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie is voor mijn zeer belangrijk in het onderwijs. Ook het welbevinden van alle actoren is een meerwaarde in het onderwijs. Als dat goed zit, is er betere kans tot een goede ontwikkeling bij de kinderen. Ten slotte ben ik zeer dankbaar voor alles wat ik hier mocht beleven”, besloot Francine. (JM)