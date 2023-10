De Bever beloond voor aanpak zwerfvuil

Na basisschool De Schatkist heeft ook gemeentelijke basisschool De Bever een cheque van 525 euro ontvangen in het kader van Operatie Proper, een initiatief van Mooimakers om scholen en jeugdverenigingen aan te sporen om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Wie zijn actieplan concreet uitwerkt, kan daarvoor beloond worden. “We hebben verschillende punten uitgewerkt”, zegt directeur Carl Vangheluwe. “Enkele voorbeeldjes: tijdens evenementen of activiteiten beperken we het gebruik van verpakkingen en we pakken ook het zwerfvuil in en rond de school aan.” De Bever viel vorig jaar ook al in de prijzen en geldt in Ichtegem als een voortrekker. (TVA/ foto Coghe)