De beste gameschool ter wereld? Die vind je in Kortrijk

De opleiding Digital Arts and Entertainment (DAE) met zes majors werd al meermaals bekroond als de beste game design and development opleiding ter wereld. “Kies je voor DAE, dan kies je voor een internationaal gerespecteerde opleiding die je helemaal klaarstoomt voor de uitdagende wereld van game- en filmcontentcreatie”, zegt opleidingsmanager Dries Deryckere (27).

De focus van de bachelor Digital Arts and Entertainment is internationaal gericht en kan aan de Howest zowel in het Nederlands als in het Engels gevolgd worden. Met een recordaantal studenten dit academiejaar telt DAE ongeveer 60 verschillende nationaliteiten. De bacheloropleiding behoort tot een van de beste in de wereld. Hoe ze dat in stand houden, ligt volgens opleidingsmanager Dries Deryckere aan de inhoud van de opleiding en een sterk team. “Onze studenten zien veel inhoud, het is stevig. Daarnaast hebben we ook veel studenten, 1.630 om precies te zijn, dat is gigantisch voor één bachelor. Er is dus een grotere kans op talent”, vertelt Dries. “Ik heb al een aantal gelijkaardige scholen bezocht in de wereld. De grootste differentiërende factor is de kwaliteit van ons opleidingsteam. Ze zijn gepassioneerd met hun materie bezig. In andere scholen werken leerkrachten in deze sector doorgaans 50/50 in industrie en onderwijs. Dat is een tweesnijdend zwaard. Er is veel ervaring aanwezig, maar het team is minder betrokken bij de opleiding, ze bouwen er niet aan mee, maar geven slechts gastcolleges. Ons team met voltijdse docenten helpt mee nadenken en vormgeven aan DAE en is heel betrokken. Daar maken we een heel groot verschil. Er zit passie in het team en dat kunnen we aan de studenten overbrengen.”

Masteropleiding

DAE volgt de industrie nauw op de voet en onderhoudt sterke contacten met hun alumni. “De opleiding is zeer up-to-date en hands-on gericht. We leren onze studenten nuttige skills aan voor later in de industrie. Ze zijn praktisch onderbouwd net omdat we continu afstemmen op de industrie. We onderhouden sterke contacten met alumni overal ter wereld. Met zo’n netwerk heb je een voet tussen de deur en kunnen we ons opleidingspakket aanpassen naar de markt.”

Als Dries kijkt naar de uitdagingen voor de succesvolle bacheloropleiding, is het succes zelf misschien wel de grootste uitdaging. “1.630 studenten voor één bachelor is een hele organisatie om te runnen. Het is belangrijk om daar organisatorisch meer vat op te krijgen en intern structuur te behouden.” De DAE van Howest werkt samen met Breda University of Applied Sciences (BUas) om de master Game Technology op poten te zetten. “Je kan hun master hier volgen binnen DAE, maar de student moet wel nog één dag per week naar Breda. De samenwerking loopt al dit academiejaar, maar we hopen volgend jaar een joint degree te kunnen aanbieden, met zowel de stempel van BUas als van Howest. Masterprofielen kunnen aanleveren in deze groeiende industrie is nodig. Het is een belangrijke troefkaart naar internationale partners.”

Opleidingsmanager Dries Deryckere. © JOKE COUVREUR

Klant is koning

Alex Vanden Abeele (42) is lector en projectcoördinator. Hij begeleidt dit semester de derdejaarsstudenten bij hun gameproject. “In studentengroepen van 6 à 7 personen werken ze aan een zelf opgezet project of met industriepartners. We maken proof of concepts voor zulke bedrijven. DAE wil waardevolle projecten aanbieden aan de studenten, iets doen met een duidelijk doel en meerwaarde. Daarnaast is het goed voor studenten om met een klant samen te werken. Zij veranderen doorgaans om de vijf voeten van gedacht. (lacht) Dat is frustrerend, maar een goede ervaring.”

De sterkte van DAE is volgens Alex ook te danken aan de persoonlijke feedback van docenten en het gemeenschapsgevoel. “Maar hoe groter we worden, hoe moeilijker natuurlijk. Het wordt een uitdaging om onze kwaliteit aan te houden. Wij hebben een serieus uitgewerkte communitywerking. Met Study nights brengen we studenten van alle richtingen samen in het campusgebouw. We organiseren talks, events, games en heel wat andere activiteiten. Dat is belangrijk net omdat we zoveel internationale studenten hebben. Zij kunnen niet in het weekend even naar huis en wonen hier voor een lange tijd. De communitywerking wil een soort vangnet zijn en heeft meteen een positieve invloed op de opleiding.”

Alex Vanden Abeele (42) is lector en projectcoördinator bij Howest. © JOKE COUVREUR

Artificiële intelligentie

Net zoals in andere sectoren brengt AI-technologie ook voor docenten nieuwe uitdagingen met zich mee. “Denk maar aan generatieve AI-afbeeldingen. Met een paar clicks kan je iets zeer moois maken en indienen. Onderwijskundig is het moeilijk te zien wat echt is en wat niet. Stel dat het bruikbare content is, wat houdt ons dan tegen? We zien de toekomst komen en we gaan er rekening mee moeten houden. Als onderwijsinstelling zal het onmogelijk zijn om dat te verbieden. Voor programmeurs is AI bijvoorbeeld een heel handige tool, maar als het gaat over verwerken van informatie en er een verhandeling van maken, dat vraagt een bepaalde cognitieve handeling. Zo maak je je de inhoud eigen, als je die stap weglaat, dan ben je dat kwijt. Daar hebben we nog geen pasklaar antwoord op.”

Hard werken

Simon Schaep (20) uit Torhout, Rune van der Lei (25) uit Brugge, Hugo Colauto (24) uit Nederland, Michalina Gasienica-Laskowy (22) uit Polen en Amber Pérard (22) uit Oostende kozen voor de bekroonde bachelor. Zij werken dit semester samen aan een gameproject en ronden volgend semester hun opleiding af met een individuele stage. “Je leert echt heel veel”, vertelt Amber. “Het is packed with knowledge. Dat vraagt natuurlijk een commitment, maar als dit jouw passie is, moet je het zeker doen. Het is meer dan leren, hier ben je deel van een community.” Iets wat Micha beaamt. “De community is de grootste sterkte van DAE. Hier vind ik eindelijk mijn soort mensen en gelijkgezinden. Daarnaast is de opleiding ook heel goed gestructureerd. Zelfs mensen zonder voorkennis kunnen hier vanaf nul beginnen.”

Hugo schreef zich in bij DAE met veel 3D-kennis uit een voorgaande opleiding. “Ik dacht dat het voor mij gemakkelijk zou zijn, maar het was nog steeds een struggle. Alles wat ik de afgelopen vier jaar had geleerd, kreeg ik hier in één semester. Het was harder en meer kennis dan ik verwacht had, maar dat zorgt ook voor goede resultaten. Ik zie mensen excelleren door die attitude, mede dankzij onze heel bekwame leerkrachten. Door de hoge ranking is DAE waardevol om op jouw cv te zetten, wat heel belangrijk is in deze competitieve sector. Howest weet dat en geeft kansen, maar jíj moet het werk doen.”