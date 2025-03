De Ark Maldegem wuift juf Christel (62) na 40 jaar uit: “Een fantastisch, warm en leuk afscheid”

Voor juf Christel Cockhuyt (62) begint een nieuw hoofdstuk. Na 40 jaar als onderwijzeres aan de slag geweest te zijn, gaat ze met pensioen. Een gebeurtenis die niet onopgemerkt voorbijging. Vlak voor de start van de krokusvakantie werd ze door collega’s en leerlingen immers verrast met een hartverwarmend afscheid, waar ze met een heel goed gevoel op terugblikt.

Al op heel jonge leeftijd wist Christel dat ze later juf wou worden. Ze is dan ook heel dankbaar dat ze na haar studies aan het Gentse Crombeeninstituut, de huidige Arteveldehogeschool, haar jeugddroom kon realiseren. “Doorheen de jaren heb ik uiteraard heel wat zien veranderen. Zo werd het krijtbord een digibord en veranderden de handgeschreven agenda en lesvoorbereidingen in weekschema’s en mappen op de computer”, vertelt Christel, die lesgaf in alle vestigingen en in alle leerjaren van De Ark.

“De laatste jaren was ik aan de slag als zorgjuf in het eerste, tweede en derde leerjaar en tijdens mijn carrière was ik ook nog een tijd verantwoordelijk voor een kleuterklas. Het feit dat ik les heb kunnen geven aan verschillende leeftijden heb ik altijd als heel aangenaam ervaren. Het zorgde voor erg veel afwisseling. Ik genoot van het werken met de kinderen en ben blij dat ik veel heb mogen beleven. Ik voelde me ook steeds welkom bij mijn collega’s en er was altijd wederzijds respect en vertrouwen”, aldus Christel, die op haar afscheidsdag door oud-collega Carine Cauwels met de auto bij haar thuis werd opgehaald.

“Mijn man zat mee in het complot en had ervoor gezorgd dat ook alle buren op dat moment buiten stonden. Op school werd ik verwelkomd met een erehaag en de leerlingen hadden dansjes en liedjes voorbereid. ’s Middags stond er in het bijzijn van alle collega’s een broodjeslunch op het programma en ook heel wat oud-collega’s en mijn man Luc (66) en zonen Benoit (32), Thibault (30) en Cédric (25) waren van de partij”, aldus Christel, die met volle teugen genoot van haar mooie afscheid.

Cornwall

“Ik kijk ernaar uit om het wat rustiger aan te doen en te genieten van de kleine dingen des levens”, aldus Christel. “Zo zal er nu meer tijd zijn om te fietsen, te wandelen, rommelmarkten te bezoeken, te gaan uitwaaien aan zee en te genieten van gezellige etentjes. In de nabije toekomst gaan we ook op reis naar Cornwall. Ook daar kijken we erg naar uit”, besluit juf Christel.