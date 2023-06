De Academie Beeld verhuist in het najaar naar VBS Langemark: “Hopen op toffe samenwerking en wisselwerking”

In het najaar verhuist De Academie, afdeling Beeld maar ook andere activiteiten die kaderen binnen werking van De Academie, naar VBS Langemark in de Zonnebekestraat. Het lokaal bestuur en de VZW Vrij Katholiek Basisonderwijs Langemark ondertekenen vrijdag de gebruikersovereenkomst. “Lokalen die normaal na schooltijd leeg staan, zullen meer gebruikt worden”, zegt schepen van Kunstonderwijs Laurent Hoornaert.

De Academie verlaat de vroegere jongensschool, een oud aftands gebouw in de Poelkapellestraat, en zal twee dagen per week haar intrek nemen in een nieuwe multifunctionele zolderruimte. “De academie zal niet alleen gebruik kunnen maken van de zolderruimte maar ook van de ICT-klas of turnzaal, een bergruimte op de grote zolder, de toiletten, de speelplaats en de fietsenstalling”, zegt schepen van Kunstonderwijs Laurent Hoornaert (TOPE 8920). “Door het openstellen van het gebouw gaan we duurzaam om met onze beschikbare ruimte. Lokalen die normaal na schooltijd leeg staan, zullen meer gebruikt worden. Het delen van de beschikbare ruimte zet voor de school ook de deur open voor verdere subsidies en is naast ruimte-efficiënt ook tijds-, milieu- en kosten-efficiënt. Het zorgt bovendien voor wisselwerking en interactie tussen beide scholen en hun gezamenlijke doelgroep, gezinnen met kinderen uit de lagere school.”

Dikkebus

Afgelopen schooljaar gingen 70 à 80 leerlingen naar de afdeling beeld van de Academie in Langemark. Directeur Inse Verplanken van de Academie afdeling Beeld ziet alleen maar voordelen bij de verhuizing. “We kijken ernaar uit. Het lokaal waar we nu zitten heeft zijn beste tijd gehad. Het is dus fijn dat we naar hier kunnen komen. Dat we in een school zitten waar sowieso veel jong volk is, is sowieso positief. We hopen dat we naar een goede samenwerking en toffe wisselwerking gaan. Het is trouwens niet de eerste keer dat we samenwerken met een school. In Dikkebus is sinds twee jaar de Academie afdeling Beeld ook in de school gesitueerd. Er zijn daar voor- en nadelen aan. Het vraagt wel goede afspraken.”

Expertise

“We zijn als school blij dat de samenwerking er komt”, zegt ook directeur Hobie Dujardin van VBS Langemark. “Ik denk dat het positief is voor onze leerlingen dat het naschools aanbod uitgebreid wordt. Het is bovendien onderwijs, dus we hopen ook op een leuke wisselwerking. Ik denk dat we mensen binnen krijgen met een zekere expertise in zaken waarmee we ook bezig zijn op school, zoals creatieve vakken, dus op termijn kunnen we veel leren van de Academie.

Poelkapelle en Ter Berken

“Ook in Poelkapelle is gekeken om de school open te stellen voor andere functies met de bouw van de nieuwe ‘brede’ school”, geeft Laurent Hoornaert nog mee. “In dit project worden de BKO (Buitenschoolse Kinderopvang), een sportzaal en de volledige basisschool geïntegreerd op één site. Er zijn bovendien gesprekken lopende met Go! Basisschool Ter Berken om te zien of ook zij in de toekomst onderdak kunnen bieden aan het kunstonderwijs in de gemeente.” (TOGH)