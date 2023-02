De 1000poot wordt duurzaam

Tijdens een infomoment in dorpsschool De 1000poot werden de renovatieplannen uit de doeken gedaan. Zo wordt de speelplaats binnenkort uitgebreid en komen er energiebesparende maatregelen zoals dakisolatie en zonnepanelen.

In veel gemeenten zijn de kleine dorpsscholen verdwenen, maar Vrije Basisschool 1000poot langs de Groeneplaats 1 in Beauvoorde springlevend. Hier zetten nog 25 kleuters, gespreid over twee klasjes, hun eerste stappen in het basisonderwijs. 37 leerlingen volgen er onderwijs in graadklassen van telkens twee studiejaren. In de voormiddag wiskunde, taal en wero (wereldoriëntatie) en in combinatieklassen (drie jaren samen in de namiddag) muzische vakken, LO en godsdienst.

Directrice Brigiet Missiaen en haar team zijn er bijzonder fier op dat ze in de recente schooldoorlichting (schooljaar 2022-2023) een uitstekende score hebben behaald, zowel in de doorlichting van de gebouwen als in het dagelijks onderricht en de begeleiding die ze aan de kinderen geven. Het grootste aantal leerlingen komt uit de dorpen Vinkem en Wulveringem die samen het dorp Beauvoorde vormen. Ook enkele kinderen uit het nabije Alveringem en Izenberge lopen er school.

Ook uit Veurne

Voor daguitstappen of een rit naar het zwembad of een bosuitstap wordt een beroep gedaan op de nabije dorpsschool van Houtem, zo krijgen ze de bus netjes vol en moeten geen bijkomende vervoerskosten worden voorzien. De directrice is ook bijzonder fier dat er zelfs een drietal kinderen uit Veurne naar de school komen, waar ze individueel beter aarden en kunnen opgevolgd en begeleid worden door een zorgleerkracht.

Nieuwe investeringen

Recent werd er een nieuw sanitair blok in gebruik genomen en zonnepanelen zullen straks de school van nieuwe energie voorzien. Het dak zal ook onder handen worden genomen en krijgt nieuwe isolatie. De speelplaats wordt binnenkort genivelleerd en uitgebreid. Daarvoor moet eerst een stuk grond, momenteel nog eigendom van het kasteel (Herita), worden aangekocht, maar zolang er geen langdurige erfpacht gegeven wordt, kan geen aanvraagdossier worden toegekend.

Heel wat plannen dus die van de dorpsschool in de toekomst een duurzame school zullen maken.