Davy De Decker zwaait af als directeur Atlas Atheneum Gistel

Het Atlas Atheneum in de Callaertswalledreef ziet Davy De Decker (40) afscheid nemen als directeur. Hij wordt directeur Ondersteunende Diensten bij de gemeente Bredene. “Een kans die ik niet kon laten liggen.”

Davy De Decker was in totaal bijna tien jaar directeur van de middelbare school, verspreid over twee periodes. Na een eerste periode van 4,5 jaar trok bij naar scheepvaartorganisatie Vloot om er HR-manager te worden. Na iets meer dan 2 jaar keerde hij terug naar het Atlas Atheneum om opnieuw directeur te worden. Die tweede passage komt nu, na net geen vijf jaar ten einde.

“Ik kreeg de kans om als directeur Ondersteunende Diensten aan de slag te gaan in Bredene, tegelijk mijn woonplaats. Ik slaagde voor de selecties en wil die kans met beide handen grijpen. Ik ben nu 40 jaar en heb nog een carrière van zo’n 24 jaar voor de boeg. De timing lijkt correct om nu andere horizonten te verkennen.”

Fier en tevreden

In Bredene krijgt De Decker verschillende diensten onder zich: aankopen en overheidsopdrachten, personeel, ICT en communicatie. “Algemeen blik ik fier en tevreden terug op mijn periode in Gistel. In bijna tien jaar tijd kregen we er vier grote studierichtingen bij: elektriciteit en sport in het beroepsonderwijs, houtbewerking en – vanaf volgend schooljaar – maatschappij en welzijn. Het ziet er op lange termijn dus goed uit voor het Atlas Atheneum. De school is gegroeid in alle opzichten en het leerlingenaantal steeg naar 335. Ooit begon ik eraan met 230 leerlingen. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de mooie tijd en samenwerking.”

Gwen volgt op

Atlas Atheneum telt ook ongeveer tachtig personeelsleden. Gwen Van den Bossche volgt De Decker op. Ze is al drie jaar adjunct-directeur in middelbare school Pegasus in Oostende, maar is ook oud-sportleerkracht van het Atlas Atheneum. Ooit legde ze ermee de basis voor de studierichting sport.