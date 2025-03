Davidsfonds zet beste Junior Journalisten in de bloemetjes

Dit jaar namen er 35 jonge schrijvers deel aan de Junior Journalistwedstrijd. Deze keer was het thema ‘Feest’. Onlangs namen de winnaars tijdens een gezellige avond in Oud Sint-Jozef, die muzikaal opgeluisterd werd door het Marichoir, hun prijs, een mooi boekenpakket, in ontvangst. In de categorie ‘10 tot 12 jaar’ won Jes Verstringe met het werk ‘Het feest loopt uit de hand’, in de categorie ‘12 tot 14 jaar’ Xyliana Sys met ‘Origineel spektakelfeest’, in de categorie ‘14 tot 16 jaar’ Mona Snauwaert met ‘Iedereen verdient een reden om te vieren’ en bij de 16 tot 18-jarigen Cyrille Wauters met het werk ‘De feestdagen: een sprookje met scherpe randen’. “Sommige jongeren zetten zich nog steeds graag aan het schrijven. De jury boog zich dan ook plichtbewust over de verhalen, interviews en essays, op zoek naar de pareltjes onder de inzendingen”, zegt Agnes Van Craenenbroeck van Davidsfonds Maldegem. (MIWI/foto MIWI)