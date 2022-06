David Breyne wordt op 1 september nieuwe directeur vbs De Kleine Ster

David Breyne, een 43-jarige leerkracht uit Wevelgem, wordt de nieuwe directeur van vrije basisschool De Kleine Ster in Mesen. In 2001 studeerde hij af als leerkracht Frans, aardrijkskunde en economie. Aansluitend gaf hij les in de oefenschool van Vives in Brugge en tot dit jaar aan OLV Hemelvaart in Waregem.

David is getrouwd met onderwijzeres Ilse Bertier. Samen hebben ze twee tieners Aleksander (16) en Emma (12). “Met de kinderen praat ik thuis Frans. Als leerkracht heb ik de voorbije jaren ervaren dat Frans in de klas een dode taal is en dat verdient de taal zeker niet.” Een verdere vervolmaking in zijn lievelingstaal was voor David doorslaggevend om de studies voor leerkracht middelbaar onderwijs aan te vatten. “Had ik gekozen voor het lager onderwijs dan zat ik vast aan de vakken die ik in het middelbaar vele jaren gekregen had. Ik heb toen het verstand gevolgd maar mijn hart ligt al vele jaren in het lager onderwijs.”

Sterk zorgbeleid

Als kersvers directeur van De Kleine Ster wil David zich vooral inzetten op het welbevinden van alle leerlingen, ouders en leerkrachten. “Welbevinden geeft immers zin in leren en werken. Daarnaast wil ik het sterke zorgbeleid verder ontwikkelen in samenwerking met de zorgcoördinator en het hele team, want we willen elk kind laten schitteren.”

Na twintig jaar middelbaar onderwijs maakt David nu de overstap naar het lager onderwijs. Met als eerste taak de vernieuwde leerplannen verder toe te passen. “Met ZILL zaten we nog in een opwarmingsfase en nu moeten we naar de uitvoeringsfase.” De nieuwe directeur wil ook ijveren om de schoolkinderen de nodige digitale kennis en vaardigheden bij te brengen. “Dat vergt naast grote expertise van onze leerkrachten ook een continu investeren in digitale leermiddelen. Om dat te verwezenlijken werden sedert geruime tijd reeds alle klassen (eerste tot en met zesde leerjaar) uitgerust met een digitaal bord. Bovendien beschikt elke vestigingsplaats over een eigen computerlokaal.”

Leerplatformen

“Onder mijn voorganger Henk Houwen werden twintig chromebooks aangekocht voor gebruik in het eerste, tweede en derde leerjaar. Ook willen we tegen 1 september 2022 aan elke leerling van het vierde, vijfde en zesde leerjaar een computer ter beschikking stellen. We zorgen ervoor dat de leerlingen van de lagere klassen een gepersonaliseerde toegang op de digitale leerplatformen Scoodle en Bingel krijgen. De kleuterafdeling zal weldra over 20 tablets beschikken. Bij de kleuters wordt er gewerkt met padlet, een gemakkelijk te gebruiken digitaal prikbord waarop zaken kunnen geplaatst en gedeeld worden met onder anderen de ouders.” (MDN)