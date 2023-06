Datteljees 1 van De Lovie en leerlingen van De Klimrank verzamelen koffers vol talenten

Het voorbije schooljaar gingen bezoekers uit Datteljees 1 samen met leerlingen uit De Vogelklas van VBS De Klimrank op ontdekkingsreis naar hun talenten. Het boeiende, energiegevende traject werd woensdag afgerond en de ‘koffers vol talenten’ werden uitgedeeld onder de deelnemers.

“Bezoekers uit Datteljees 1 van De Lovie vzw en leerlingen van de vogelklas uit De Klimrank in Poperinge gingen het voorbije schooljaar samen op talentenontdekkingsreis. Zo ontdekten ze waardevolle schatten in zichzelf én elkaar”, legt Frederik Desodt medewerker van De Lovie uit., één van de partners van De Trapleer.

Talentenfluisteraar

Elke derde woensdag van de maand kwam de groep samen. In iedere sessie maakten ze via verschillende activiteiten kennis met één of meerdere talenten. “Wanneer de deelnemers zich aangesproken voelden tot een bepaald talent, konden ze deze talentenkaart verzamelen in hun persoonlijke koffer die steeds voller raakte. Via dit traject, geïnspireerd door het werk van talentenfluisteraar Luk Dewulf, leerden de deelnemers zichzelf en elkaar beter kennen en kwam er verbinding tot stand”, zegt Frederik.

“Ik wist de betekenis niet van het woord ‘beperking’. Nu wel. Elke mens heeft wel een beperking. Maar we hebben allemaal vooral veel talenten”, klinkt het bij Enrique, leerling De Klimrank. “Iedereen is slim, maar allemaal op een andere manier”, aldus Amrou – leerling De Klimrank. “We worden allen blij van blije mensen te zien!”, aldus de voltallige vogelklas uit De Klimrank.

Talent

“Het woord ‘talent’ wordt vaak gebruikt om uit te drukken dat iemand uitzonderlijk goed in iets is. Het hoeft niet te verwonderen dat veel mensen zo denken. Als we het woord talent horen, beperkt de betekenis ervan zich vaak tot ‘de beste zijn’ of ‘in iets uitblinken’. Maar dat is niet hoe wij naar talenten kijken. Het gaat veel meer over welk effect een activiteit op jou heeft”, vertelt Frederik. “Meer nog: iedereen heeft sterktes, die we allemaal in een unieke combinatie inzetten. Je hoeft je talenten alleen maar te ontdekken, en ze te laten groeien onder de juiste omstandigheden in een omgeving die het best bij jou past. Zo kan iedereen het beste uit zichzelf halen.”

Bezoekers uit Datteljees 1 van De Lovie vzw en leerlingen van de vogelklas uit De Klimrank in Poperinge gingen het voorbije schooljaar samen op talentenontdekkingsreis. © gf

Blije mensen

Leader Westhoek steunde de ontwikkeling van dit traject via het project ‘Uitbreiding en versteviging van de werking van Dorpspunt in Beveren via nieuwe dorpspunten in Krombeke, Stavele en Pervijze’. “Via dit leertraject konden we flexibel inspelen op de nood om op een functionele manier te werken met leerinhouden die aansluiten bij het dagelijks leven. We hopen dat dit traject toekomstgewijs, onder meer met steun van Europese middelen in de vorm van een regionaal leerecosysteem, te kunnen verderzetten zodat iedereen met een geheel open vizier iets kan bijleren en betekenen vanuit eigen talent. Want, iedereen kan én mag schitteren”, klinkt het nog bij Frederik.

Geslaagd project

“Het zijn plezante leerlingen die graag eens een goed grapje maken! Ik keek er iedere maand naar uit om weer een fijne activiteit te doen”, zegt Ben Hoornaert, Datteljees 1 van De Lovie vzw. “Het was een samenwerking. Zoveel talenten die we samen mochten ontdekken. Maar het allergrootste talent die we allemaal bezitten: respect voor elkaar. Wat hebben we elkaar goed geholpen, elk vanuit ons eigen talent. We kijken terug vol trots naar een geslaagd project waar de leerlingen en deelnemers uit De Lovie het beste van zichzelf lieten zien”, klinkt het bij juffen Jora en Liesbeth in De Klimrank.