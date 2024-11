Dansschool Love 2 Dance pakt uit met kerstshow

Een kerstverhaal met de Grinch, maar dan op een schattige manier. De leden van dansschool Love 2 Dance Menen organiseren voor het eerst een kerstshow, en daarvoor worden hun leukste kostuumpjes van onder het stof gehaald.

Ondertussen staat Love 2 Dance Menen al 25 jaar lang op de planken, met de zussen Lotoi die er voor de opleiding zorgen. De school staat erom bekend om klassieke en moderne technieken met elkaar te mixen, wat jaarlijks resulteert in een spetterende show. Ooit begonnen onder de naam For Jean’s, groeide de dansschool uit tot een referentie in de grensstad. “Maar dit jaar besloten we om een extra spektakel aan ons repertoire toe te voegen. Vergelijk het gerust met een verjaardagscadeau dat we met iedereen delen!”

Nathalie en Severine Lotoi wisten hun dansers te motiveren om ook in de eindejaarsperiode een ware show op poten te zetten. “En natuurlijk zal het volledig in kerstthema te doen zijn. We gaan werken rond het verhaal van de Grinch. Niet minder dan 88 van onze dansers zullen, verdeeld over verschillende hoofdstukken, al dansend het kerstverhaal brengen. Reken al snel op een show die meer dan een uur in beslag zal nemen. We beginnen met de allerkleinsten en gaan zo verder tot onze ervaren dansers.”

Wie denkt aan dansen, denkt meteen ook aan muziek en ook hiervoor hebben Nathalie en Severine alle registers opengetrokken. “We kozen vanzelfsprekend voor kerstmuziek, maar dat mocht heel wat minder klassiek zijn dan je zou gaan denken. Natuurlijk gaan we aan de slag met de meezinger van Mariah Carey, maar we kozen ook voor kerstnummers in de K-popstijl. Dat is een muziekgenre dat enorm populair is bij de jongeren, waarop werd besloten ook dat te gaan integreren.”

wat met de zomershow?

Voor het eerst gaat Love 2 Dance Menen dus aan de slag tijdens de eindejaarsperiode. Toch willen ze de liefhebbers van hun dansshows niet teleurstellen. “Het feit dat we nu ook in de winter een dansshow verzorgen, wil daarom niet zeggen dat onze show in de zomer zal worden geannuleerd. Neen, het wordt zelfs een speciale editie, om ons 25-jarig bestaan in de kijker te zetten.” (CLL)

De Love 2 Dance kerstshow vindt plaats op 21 december in CC De Steiger. De deuren openen om 17.30 uur, waarna de show zelf om 18 uur start. Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen aan acht euro.