Dankzij papa naar de vuilniswagen

Dankzij afvalophaler Davy Decan beleefden de kleuters van vrije basisschool Wijnendale tijdens de Week van het Afvalteam een unieke ervaring. Ze mochten een kijkje gaan nemen naar de vuilniswagen, waarin de juffen een aantal volle pmd-zakken gooiden.

Davy Decan (34) woont met zijn vrouw Jellina Janssens (31) en hun enige dochtertje Maëlle (3) in de nieuwe verkaveling Sparrenveld in Wijnendale. Maëlle zit in vbs Wijnendale in de eerste kleuterklas bij juf Lesley Neyens. Papa Davy werkt als vuilnisman bij Garwig in Houthulst en doet zijn werk met grote gedrevenheid.

In het kader van de Week van het Afvalteam kwam Davy in zijn werkoutfit in de klas van juf Lesley een beetje uitleg op kindermaat geven over het thema afval. “Ik daagde de juf uit om eens zelf pmd-zakken in de vuilniswagen te gooien”, zegt hij. “Ze reageerde direct enthousiast en vroeg meteen of alle kleuterklassen van de school mochten komen kijken naar dat unieke moment. Ik vond dat een schitterend idee en overlegde met mijn werkgever Garwig en mijn collega’s-ophalers Xander Agten en Xavier Planckaert. Ik kreeg onmiddellijk groen licht.”

Dag van hun leven

Zo gezegd, zo gedaan. Tijdens de tweewekelijkse pmd-ophaling in Wijnendale hield het Garwig-team een halfuurtje halt in de verkaveling Sparrenveld van het gezin Decan. Daar stonden de 75 kleuters en hun juffen de vuilniswagen en de drie afvalophalers op te wachten. “Eerst gaven we een kort woordje uitleg over de werking van de vuilniskar en mochten de kleuters er eens in kijken”, aldus Davy.

“Het leek wel de dag van hun leven te zijn (lacht). Vervolgens gaven we onze werkkleding en handschoenen door aan de juffen, die met veel overtuiging de pmd-zakken in de vuilniswagen gooiden. Wij als vuilnismannen stonden erbij en keken ernaar. En daarna persten we de zakken weg in de kar. Iedereen was benieuwd hoe het vuil er na dat persen uitzag. Uiteindelijk hebben we onze weg voortgezet en nog eens uitbundig gezwaaid naar de kleuters en hun juffen.”