Damman-Croes in Roeselare wordt groene zone met 110 woningen en nieuwe school

Een te ontwikkelen projectzone van 18.000 m² zal voor nog meer verbinding zorgen op Krottegem. Naast een woonfunctie komt er ook een groot aandeel groen en de bouw van een nieuwe basisschool. Men hoopt de verkavelingsvergunning tegen het einde van het jaar rond te hebben.

Het projectgebied in hartje Krottegem is in de volksmond beter bekend als de site Damman-Croes naar het voormalige metaalconstructiebedrijf dat er gevestigd was. De site is deels eigendom van de stad en deels van het failliete Werkhuizen Damman-Croes. Sinds het faillissement op 9 april 2015 ligt de site er verlaten bij en wacht er op een nieuwe stedelijke invulling. De projectzone bestaat uit ongeveer 18.000 m² met onder andere een voormalige bibliotheek, diverse woningen, werkhuizen en loodsen. Het stadsbestuur Roeselare wil met de verkoop het projectgebied ontwikkelen tot een kwalitatieve woon- en leefbuurt. “Deze site heeft heel veel potentieel en als stadsbestuur hebben we lang nagedacht over de invulling ervan”, zegt burgemeester Kris Declercq. “Projectontwikkelaar CAAAP kwam als winnaar uit de bus om het geheel te ontwikkelen. Het door hen voorgestelde project, mee vorm gegeven door de Roeselaarse bureaus bildt., Declerck-Daels architecten en burO Groen, heeft de potentie om de ruimere omgeving positief op te laden.”

Groene ruimte

“Toen, in de vorige legislatuur nog, de bibliotheek op de Onze-Lieve-Vrouwmarkt leeg kwam te staan, hebben we met heel veel mensen gepraat over een mogelijke invulling van de bib-site en de site Damman Croes”, neemt schepen voor omgevingsvergunningen, ruimtelijk planningsproces en stadsontwikkeling Nathalie Muylle over. “Dé constanten in alle gesprekken waren de open ruimte die de verbindende facor moet worden, een grote groenvoorziening, een goede mobiliteit en de bewaring van de erfgoedpanden van de sites. En daar zal voor gezorgd worden. Zo wordt maar liefst 30 % van het projectgebied ingericht als open publieke ruimte waarvan minstens de helft ook een aaneengesloten groene ruimte van 3.000 m² zal zijn. Dat zorgt voor een grote toegankelijkheid van het gebied en er ontstaat zelfs een fiets- en wandelas tussen de Onze-Lieve-Vrouwemarkt en de Spanjestraat.”

“ De plannen worden nu verder uitgewerkt. De buurt en de huidige partners in het project zullen daarbij worden betrokken in een participatief traject. Cocreatie-expert Urban Connector en daktuin-specialist Pakt zijn aangesteld om dit samen met projectontwikkelaar CAAAP in goede banen te leiden.”

Infosessie

“Het participatietraject omhelst enerzijds een gezamenlijke zoektocht naar een geschikte invulling van de daktuin en de bibliotheek De Vriendschap. Anderzijds is het de bedoeling om de inrichting van het openbaar groen zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de buurtbewoners en de schoolgaande kinderen. Dit traject ging op 30 mei al van start met een eerste infosessie op het wijkforum van Krottegem. Buurtbewoners en geïnteresseerden zullen ook steeds terecht kunnen in een buurtpunt dat in bibliotheek De Vriendschap wordt opgezet. Daar kunnen ze hun gegevens achterlaten en worden ze verder op de hoogte gehouden. We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk buurtbewoners betrokken willen zijn in dit traject om zo samen tot de beste invulling te komen”, besluit schepen Nathalie Muylle.

Nieuwe school

Het residentiële gedeelte vormt een doordachte mix van woontypes voor alle doelgroepen: niet alleen appartementen, maar ook ruimere woningen voor gezinnen en compactere units voor jonge starters. Huidig voorstel spreekt over een 20-tal woningen een een 7-tal kleinere appartementsgebouwen telkens bestaande uit 5 tot 15 appartementen van verschillende groottes. In totaal worden ongeveer 110 woongelegenheden gecreëerd in deze nieuwe woonbuurt. Naast de wooneenheden moet er ook een gemeenschapscomponent komen die tussen de 30 à 50 % van het project beslaat. Die oppervlakte zal ingevuld worden door een nieuwe lagere school die op de site wordt gebouwd met onder meer een ingang langs de Onze-Lieve-Vrouwmarkt. “Voor ons was die verbondenheid met de Onze-Lieve-Vrouwmarkt zeer belangrijk”, vertelt Kris Pouseele van Arkorum. “De nieuwe school zal een vloeroppervlakte hebben van 3.000 m² en plaats bieden aan 220 à 250 leerlingen. Die school zal ook de Theresiaschool in de Hammestraat en de Mariaschool in de Nijverheidsstraat vervangen.”

Er wordt gehoopt om tegen eind 2023 rond te zijn met de verkavelingsvergunning en vanaf begin 2024 de omgevingsvergunning aan te vragen. Een precieze einddatum voor het hele project kan nog niet gegeven worden.