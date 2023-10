CREO kookt mee tijdens Week van de Smaak

Van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november is er in Roeselare de Week van de Smaak. Ook volwassenenonderwijs CREO neemt een groot engagement op in de activiteiten die worden aangeboden in Roeselare.

“Het is al de tweede keer dat we een intensieve samenwerking aangaan met de stad tijdens de Week van de Smaak”, vertelt Kathia Goddeeris, adjunct-directeur van CREO. “De eerste jurering voor de Smaakmaker #VANRSL gebeurde in onze keukens, de allereerste Smaakmaker #VANRSL, Annelies Meseure, was een cursiste van CREO en de culinaire wandeling met anderstaligen is een deel van onze lessen voor anderstaligen.”

“Ook dit jaar zijn we een belangrijke partner: we organiseren workshops foodfotografie. Tijdens deze workshop leert Christophe Wittebolle van CREO hoe de deelnemers het best voeding kunnen fotograferen. Men kan zowel met een smartphone als een spiegelreflexcamera deelnemen. Onze keukens staan ter beschikking van de chefs die workshops aanbieden tijdens de Week van de Smaak. De preselectie van de hutsepot van het jaar gebeurt ook bij ons en we hernemen dit jaar ook de culinaire wandeling voor anderstaligen. Tijdens deze stadswandeling kunnen anderstalige gezinnen proeven van de stad, van lekkers en van de Nederlandse taal.”

Praattafels

“Als leercentrum vinden wij het uitermate belangrijk dat wij nauw samenwerken met de stad. Wij proberen in al onze opleidingen de stad te betrekken in een leeromgeving. Zo zijn we steeds van de partij tijdens de praattafels in ARhus en bezoeken we met onze anderstalige cursisten ook de Roeselaarse markt. En daar leren wij hen de typische streekgroenten kennen zoals rode en groene kool maar ook Chinese kool bijvoorbeeld, groente die ook in onze vallei van de voeding wordt geteeld.”

“De cursisten horeca-opleiding brengen een brouwerijbezoek en de talencursisten maken stadswandelingen in het Frans of Duits. De cursisten fotografie leggen dan weer Roeselaarse stadsgezichten vast. Je merkt het, de stad is nooit veraf bij alles wat wij doen.”