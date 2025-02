Creatieve leerlingen kunstacademie op de kunstmuur

Tot en met vrijdag 14 februari loopt op de kunstmuur in het ontmoetingscentrum d’Iefte een tentoonstelling met werken van de leerlingen van de kunstacademie. “Dit keer staan onze jongste leerlingen van het eerste en tweede leerjaar in de schijnwerpers”, verduidelijkt lesgeefster Jente Verstraeten. “Ze maakten een beer die in zijn winterslaap gaat, met technieken zoals bister en pandakrijt. Onze ‘oudere’ leerlingen vanaf het derde leerjaar gingen aan de slag met de linotechniek. Na het ontwerpen en uitsnijden van hun creaties op lino brachten ze hun kunstwerk tot leven door het op T-shirts te drukken. Met geweldig resultaat om trots op te zijn… (DRD/foto DRD)