Coryfeeën van Knokke-Heistse politiek roepen op om schooldossier in te trekken

Een indrukwekkende reeks politici uit Knokke-Heist, waaronder voormalig burgemeester Manu Desutter en maar liefst vier ex-schepenen voor Gemeentebelangen, roepen in een gezamenlijk statement het gemeentebestuur op om het fel bekritiseerde plan om het gemeentelijk basisonderwijs aan het Gemeenschapsonderwijs over te dragen, in te trekken.

De voorbije maanden werd duidelijk dat het voornemen van het gemeentebestuur van Knokke-Heist, met het Gemeentebelangen van burgemeester Piet De Groote als absolute meerderheidspartij, om de gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het Anker over te dragen aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) op bijzonder veel weerstand stoot. Bij de leerkrachten, de directie, leerlingen en hun ouders en veel sympathisanten met de school leeft het idee dat deze overname enkel gaat om de mogelijke opbrengst uit de verkoop van de gronden en het belang van de schoolkinderen allerminst dient.

Openlijke verdeeldheid

De kwestie zorgt ook voor zelden geziene, openlijke verdeeldheid bij Gemeentebelangen. Dat werd eerder al duidelijk doordat voormalig schepen Philippe Vlietinck de plannen niet wilde steunen in de gemeenteraad, door de raadszaal te verlaten als er over het punt moest gestemd worden, maar nu wordt de revolte pas helemaal duidelijk.

Een indrukwekkende reeks (oud)politici uit Knokke-Heist – met daarbij voormalig CVP-burgemeester Manu Desutter op kop – stuurden namelijk een bericht de wereld in waarin ze oproepen om het dossier van de agenda te halen. Ook de voormalige schepen van Gemeentebelangen Ingrid Reubens, Daniel De Vlamynck, Kathleen van der Hooft en dus ook Philippe Vlietinck steunen de oproep. Daarbij sluiten ook bekende lokale politici Staf Dujardin, Ronny Engelrelst, Marianne Rombout en Frank Naert zich aan. “Als (ex)politici met vele jaren gemeentelijke beleidservaring op de teller, maar zonder direct persoonlijk, financieel of politiek belang, roepen wij het gemeentebestuur op het dossier alvast voorlopig van de agenda te halen”, klinkt het in hun mededeling.

Redenen

Als reden daarvoor halen ze onder meer aan dat er nog geen echt inhoudelijk debat gevoerd is over de door het bestuur aangehaalde motivatie dat onderwijs geen kerntaak van de gemeente zou zijn. Verder wordt aangehaald dat er nog geen degelijk financiële kosten-batenanalyse zou gemaakt zijn. “En er is evenmin een analyse gemaakt van de langetermijndynamiek die een eventuele verkoop zou teweeg brengen in de leerlingenaantallen van de verschillen netten. Men kan er niet zomaar van uitgaan, als er geen gemeentelijk basisonderwijs meer zou bestaan, dat ouders hun kinderen naar het Gemeenschapsonderwijs zouden sturen”, klinkt het verder.

“Op termijn dreigt de keuze zeer beperkt te worden en kan de gemeente, na afstoting van haar onderwijs, daar ook geen enkele greep meer op hebben. Onze oproep aan het bestuur: geef uw rol als speler in het onderwijslandschap niet op!”

Na deze niet mis te verstane boodschap van vooraanstaande lokale politici is het dus zeker uitkijken naar de gemeenteraadszitting van 27 april, waar het punt opnieuw op de agenda staat.