Coördinator Jan neemt na 10 jaar afscheid van De Taalsprong

Afgelopen week vond in Paulus in de Fonteinestraat in Tielt voor de tiende keer op rij De Taalsprong plaats, een zomerschool waar kinderen hun Nederlands kunnen bijspijkeren voor de start van het nieuwe schooljaar. Een bijzondere editie, want voor coördinator Jan Vandenberghe (69) nam deze zomer na tien jaar afscheid van het zomerklasje.

De Taalsprong is een initiatief van de werkgroep Flankerend Onderwijs. Samen met de directies van alle Tieltse scholen werd tien jaar geleden een initiatief uitgewerkt voor kinderen die een taalstimulans kunnen gebruiken in de zomer. Zomerschool De Taalsprong moet hen stimuleren om Nederlands te durven spreken en een meer uitgebreide Nederlandse woordenschat bijbrengen.

“In de zomer zijn er heel wat kinderen die niet meer bezig zijn met de Nederlandse taal, waardoor er een en ander verloren gaat”, legt coördinator van De Taalsprong Jan Vandenberghe (69) uit. “Met de zomerschool willen we dat verlies ombuigen naar een taalwinst, door kinderen een volledige week met taal in aanraking te brengen tijdens een speelse zomerschool.”

Hoewel De Taalsprong een zomerschool is, zitten de kinderen geen hele week achter de lessenaar. “We organiseren allerhande activiteiten die gelijkaardig zijn aan die van jeugdbewegingen”, zegt Vandenberghe. “We willen het namelijk interessant houden voor de kinderen. Wel zorgen we ervoor dat bij alle activiteiten taal een grote rol speelt, zodat ze een hele week intensief aan hun taalvaardigheden kunnen werken.”

Samenwerking

Door de nauwe samenwerking van de werkgroep Flankerend Onderwijs en de verschillende Tieltse scholen kan De Taalsprong net die kinderen aanspreken die het meeste baat hebben bij zo’n taalbad. “Vanuit de gesprekken met de zorgteams in de scholen worden kinderen vanaf het tweede kleuter tot en met het derde leerjaar aangesproken opdat ze in september goed voorbereid aan de schoolpoorten staan.”

Die aanpak zorgde dit jaar opnieuw voor een groep van 30 kinderen. “Dat zijn niet alleen kinderen uit anderstalige gezinnen, maar ook een paar Vlaamse kinderen met specifieke noden”, zegt Jan. “Voor al die kinderen heeft de zomerschool als doel om hun taalvaardigheden ver verbeteren en hen te stimuleren om Nederlands te spreken.”

Afscheid

Net als tijdens de negen voorgaande edities werd de zomerschool ook dit jaar gecoördineerd door Vandenberghe, al was het dit jaar voor de laatste keer. “Ik heb mijn hart en ziel in de zomerschool gestoken en ik ben heel blij dat men bij het opstarten van dit initiatief aan mij gedacht heeft”, zegt hij. “Dit jaar voelde ik echter dat het tijd is voor vernieuwing, verjonging vooral. Ik zal het missen, maar het is tijd voor mij om er een punt achter te zetten.”

Jan zal nu opgevolgd worden door Lisa Dhont (29), die ondertussen ook al acht jaar meedraait bij De Taalsprong. “Niet alleen Lisa, maar ook alle andere begeleiders uit de ploeg zijn enthousiaste jongeren die kunnen zorgen voor de nieuwe wind die De Taalsprong kan gebruiken”, zegt Jan. “Ik ben er zeker van dat ze er in de toekomst samen een nog groter succesverhaal van zullen maken.” (Chelsea Smet)