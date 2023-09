Conservatorium Kortrijk pakt uit met gevarieerder dansaanbod en neemt nieuwe danszaal in gebruik

Ook voor het deeltijds kunstondewijs, DKO, is het nieuwe schooljaar begonnen. In het Kortrijkse Conservatorium genieten leerlingen nu van een gevarieerder dansaanbod, dankzij onder andere een unieke samenwerking met Passerelle. De school beschikt nu bovendien over een nieuwe danszaal in het Groeningeheem.

In de tweede graad kregen leerlingen twee uur les met de focus volledig op klassieke dans. Vanaf volgend schooljaar worden die uren opgesplitst. Ze krijgen dan één uur klassiek en één uur hedendaags. “Deze lessen vinden zoveel mogelijk plaats in de hoofdschool, wat de aansluiting met andere lessen makkelijker maakt. Als een leerling naast dans bijvoorbeeld ook muziek volgt, kan die van de ene les naar de andere zonder verplaatsingen te maken en zonder lange wachttijden”, duidt Pol Coussement, coördinator dans bij Conservatorium Kortrijk.

Ook de lesinhoud van de eerste graad, de Springveertjes (6 tot 7 jaar), verandert. Leerlingen verkennen niet alleen klassieke dans, maar ook andere stijlen zoals hedendaags en zelfs hiphop. Er komt bovendien een extra klas Springveertjes bij: de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar van basisschool Sint-Paulus kunnen op donderdag na hun reguliere schooluren ter plaatse dansinitiatie volgen. In de derde en vierde graad komen er niveaugroepen. Leerlingen zullen telkens drie jaar na elkaar binnen dezelfde groep dansen en samen met de leerkrachten een intens parcours afleggen. Elke dansgroep werkt steeds met twee verschillende leerkrachten.

Samenwerking met Passerelle

Leerlingen die meer willen, kunnen vanaf 12 jaar een toegangsproef doen voor de opleiding Jong Talent met elke week een half uur extra les in de derde graad en één uur extra in de vierde graad. “Om die Jong Talentenopleiding extra glans te geven, gaat het Conservatorium een samenwerking aan met Passerelle. Zij zetten volop in op participatie, jongeren en dans. De leerlingen zullen een deel van hun opleiding volgen binnen de reguliere werking van Passerelle en komen zo elk schooljaar in aanraking met topchoreografen van binnen- en buitenland en andere gepassioneerde dansers van over heel Vlaanderen”, zegt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA).

Deze vorm van onderwijs heet Alternatieve Leercontext of ALC. “We kennen dit al in het domein muziek met leerlingen die groepsmusiceren volgen in bijvoorbeeld een harmonie. In het domein dans is dit nieuw. Conservatorium Kortrijk is de eerste DKO-school in Vlaanderen die een ALC-samenwerking opzet binnen het domein dans.”

Nieuwe coördinator

De dansafdeling van het Conservatorium heeft vanaf 1 september 2023 ook een nieuwe coördinator: Pol Coussement. Pol is artistiek leider, stichter, choreograaf en danser van Polydans en Passerelle. “Het dansaanbod van het Conservatorium, Passerelle en Polydans naast en over elkaar leggen, zorgt voor een kwalitatieve, meer diverse dansopleiding op maat van de dansers en dat is voor hen een enorme meerwaarde. Zij mogen geen oogkleppen ophebben en leren zo andere dingen ontdekken”, aldus Coussement.

“De leerlingen dans kunnen vanaf nu terecht in een nieuwe tweede danszaal in het Groeningeheem. Op die manier raakt de school nog sterker verankerd in deze hotspot voor danseducatie. Ook Polydans en enkele andere aanbieders van dansvorming vinden er onderdak.”