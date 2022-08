Conservatorium en Academie klaar voor nieuw schooljaar

Op donderdag 1 september start niet alleen het nieuwe schooljaar van het reguliere onderwijs, maar ook dat van het deeltijds kunstonderwijs. De academie is veel meer dan een tekenschool en het conservatorium is veel meer dan een muziekschool. “Er is voor elk wat wils. Een opvallend voorbeeld in ons uitgebreide aanbod is de richting ‘Musical’.”

“Het klopt dat muziek nog altijd de hoofdbrok vormt in het conservatorium. Onze school biedt dan ook een oerdegelijke basis aan voor alle leerlingen die graag iets met muziek willen doen: klassieke instrumenten, jazz-pop-rock, zang, groepsmusiceren, elektronische muziek … Er is voor elk wat wils. Een opvallend voorbeeld in ons uitgebreide aanbod is de richting ‘Musical’. Hier komen onze drie domeinen muziek, woord en dans mooi samen”, zegt Erik Desimpelaere, directeur Conservatorium Kortrijk.

Samen werken aan een echte musical

Dat musicals ‘hot’ zijn, is afgelopen zomer nog maar eens bewezen met het succes van de spektakelmusical 1302 aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. In de musicalopleiding van het conservatorium worden leerlingen klaargestoomd door drie professionele coaches in zang, theater en dans. De apotheose van de opleiding vindt plaats op woensdag 17 mei 2023. Dan voeren de leerlingen de musicalklassieker Annie op. De musicalopleiding gaat van start in de derde graad. Dat is vanaf de leeftijd van 12 jaar (eerste middelbaar), maar inschrijven kan tot en met de leeftijd van 17 jaar. Op woensdag 21 september vindt een auditie plaats in het conservatorium. Meer info via www.kortrijk.be/conservatorium.

Het hele schooljaar dansen

Door het grote aantal private dansscholen, blijven de dansopleidingen van het conservatorium vaak wat onderbelicht. Het belangrijkste is dat de lessenreeksen niet beperkt zijn, maar het hele schooljaar doorlopen. Het conservatorium beschikt over fantastische danszalen en professionele docenten. Er wordt lesgegeven in kleine groepjes en alle graden krijgen podiumkansen. Tot slot zijn er de democratische inschrijvingsprijzen. Jongeren (-18j) betalen slechts 81 euro voor een volledig schooljaar.

“We bieden elke leerling een persoonlijk parcours waarbij we aandacht hebben voor een gedegen vakkennis, een eigen artistieke ontplooiing en een brede kijk op wat leeft in de wereld van de beeldende kunsten. Academie Kortrijk is samen op reis gaan, mensen ontmoeten, elkaar inspireren en je blik verruimen. Kortom, we gaan voor 100% beleving”, aldus Petra Flamand, directeur Academie Kortrijk.

Kortrijk, stad van textiel

Academie Kortrijk pakt voor schooljaar 2022-2023 uit met de nieuwe richting Textiele kunst. In dit nieuwe atelier experimenteer je met diverse materialen en ga je op zoek naar een persoonlijke benadering van vezels en stoffen. Met het atelier Textiele kunst gaat de Academie boeiende projecten aan in samenwerking met museum Texture. Je kan deze opleiding volgen (18+) op maandagavond van 18 tot 21.20 uur op de Houtmarkt te Kortrijk.

Inschrijven tot 30 september

Het conservatorium heeft op vandaag 1.873 inschrijvingen. De academie telt er 1.900. De inschrijvingen lopen nog tot en met vrijdag 30 september. Wie nog twijfelt, kan op woensdagnamiddag 7 september vanaf 16 uur de Conservatoriummarkt bezoeken en daar onder andere verschillende instrumenten uitproberen. Ook de Academie zwiert de deuren nog eens open voor curieuzeneuzen en dat op zaterdag 17 september.

“Onze directies en medewerkers bereidden deze zomer al heel wat voor, maar donderdag 1 september is het zover Dan schiet ons deeltijds kunstonderwijs voor een nieuw schooljaar uit de startblokken, met heel wat nieuwe opleidingen en vaste waarden. Jaarlijks bieden we met de academie en het conservatorium kwaliteitsvolle opleidingen aan en ontwikkelen onze studenten hun talenten. Ik kijk al uit naar de prachtige resultaten”, zegt Kelly Detavernier, schepen van deeltijds kunstonderwijs.