College Veurne toont zich genereus voor Malawi

Leerkrachten Koen Degrande en Bart Harnisveger geven les aan het College in Veurne en maakten onlangs een fietsrondrit door Malawi. De school wil 12.000 tot 15.000 euro inzamelen om er een kinderdagverblijf op punt te zetten.

Via de Gentse organisatie Kwasa Kwasa kwamen Koen en Bart in contact met de lokale vzw Umoza. “Umoza betekent ‘Together we can’”, legt Koen Degrande uit. “De vzw ondersteunt in Malawi initiatieven voor de lokale bevolking. Zo organiseren ze onder meer opleidingen voor kapsters, ondersteunen ze schooltjes en renoveren ze een kinderdagverblijf. Malawi is een democratisch en veilig land, maar er is daar geen zeehaven, de wegeninfrastructuur is er slecht en er zijn geen grondstoffen aanwezig. De financiële middelen zijn er bijgevolg heel beperkt. De inwoners leven er vooral van wat ze zelf produceren.”

Onderwijs

“Ook het onderwijs is er erbarmelijk”, gaat Koen verder. “Er is nauwelijks krijt, papier en schoolbanken. De kinderen zitten vaak op de grond. Schoolboeken zijn er ook veel te weinig. Vaak is er maar één boek ter beschikking voor vier leerlingen. Het onderwijzen gebeurt hoofdzakelijk mondeling, schriftelijk onderwijs is er nagenoeg niet. Heel confronterend.”

Het College van Veurne wil 12.000 tot 15.000 euro inzamelen om er een kinderdagverblijf op punt te zetten. “We maakten al 500 euro over om wat werken aan de kinderopvang te kunnen uitvoeren, zoals het plaatsen van ramen”, zegt Koen Degrande. “We volgen de werkzaamheden van heel nabij op. Haast dagelijks worden we geïnformeerd over de stand van zaken. Volgende zomer trekken zestien leerlingen en vier leerkrachten op inleefreis naar Malawi om mee te helpen aan het bouwproject en er rond te trekken. Iedere deelnemer bekostigt zijn reis zelf. In aanloop naar de reis zullen we nog verschillende acties organiseren om geld in te zamelen. Het is de bedoeling dat elke leerling die meegaat op inleefreis 500 tot 700 euro bijeenbrengt. We zijn volop bezig met de voorbereidingen. De mensen in Malawi kijken enorm uit naar onze komst!”

Wie het bouwproject in Malawi financieel wil steunen, kan een bijdrage storten op het rekeningnummer BE30 9730 8067 2611.