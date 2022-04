College renoveert turnzaal en promoot nieuwe richting

Het College van de Sint-Maartenscholen Ieper is dit schooljaar gestart met de richting sportwetenschappen in het derde jaar. Ondertussen kreeg hun oudste turnzaal een volledige renovatie met heel wat extra toestellen waarmee ze de cardiotoestand van de gebruiker in het oog kunnen houden.

“Eigenlijk deed de oudste turnzaal van het College, die dateert van na de Eerste Wereldoorlog, de laatste vijftien jaar geen dienst meer als turnzaal, maar werd ze gebruikt als ontspanningsruimte de club. Met de start van de nieuwe richting sportwetenschappen krijgt de ruimte opnieuw de opwaardering die ze verdient”, vertelt directeur Frank Hosten. “De zaal werd geschilderd in een lichtere kleur om voldoende licht binnen te brengen en zo werd tevens het ruimtegevoel vergroot. Er werd ook geluiddempende isolatie en ledverlichting voorzien. Dat kaderde in een ruimer plan waarbij de school probeert om problemen met licht-lucht-geluid weg te werken. Het is geen traditionele sportzaal geworden. Er is ruimte voor diverse cardiotoestellen, zoals de crosstrainer, loopband, roeibank… maar evengoed voor vechtsporten. De zaal kan ook dienstdoen als instructieruimte, want er is een klein auditorium met projectie voorzien.”

Verantwoord

Deze investering van zo’n 20.000 euro situeerde zich op twee vlakken, horen we van de College-directeur. “Enerzijds de zonet aangehaalde inspanningen om de zaal weer voldoende toegankelijk te maken voor alle leerlingen. Anderzijds het materiaal dat door de leerlingen gebruikt wordt om te sporten. Daarmee willen we vooral leerlingen de kans bieden om aan cardio te doen op een gevarieerde en verantwoorde manier. Het zal ook leerlingen die aan het revalideren zijn van een blessure de kans geven om dit te doen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Al dit materiaal kan bij een verhuis gerecupereerd worden, want binnen zo’n 5 à 6 jaar verhuizen we naar een nieuwbouw in de buurt van het VTI. Deze investering is zeker nog verantwoord, want in die periode zullen hier nog zo’n 1.000 leerlingen afstuderen!” Momenteel zitten er 13 leerlingen in het derde jaar van de richting sportwetenschappen. “Voor een eerste lichting is dit een goede start, gezien het feit dat we pas eind maart 2021 officieel toelating kregen. We hadden onvoldoende tijd om dit vlot en goed kenbaar te maken bij een breed publiek. Nu kan dat dus wel. De gerenoveerde sportzaal krijgt de naam Olympia en zal ook te bezichtigen zijn op de infoavond voor de toekomstige derdes op dinsdag 26 april.”

Verhuur

De College-directeur is blij dat nagenoeg alle coronamaatregelen gelost zijn en ze met deze nieuwe studierichting kunnen uitpakken. “De huidige klas zit voor alle vakken, uitgezonderd voor de 5 uur sport en beweging, samen met een klas natuurwetenschappen. Zij krijgen dezelfde wiskunde, biologie, fysica en chemie. Het is de bedoeling om met tijd naar minstens één volwaardige klas te evolueren. En het ziet er naar uit dat dit volgend schooljaar in de derdes al het geval zou kunnen zijn.” Bovendien kan de zaal ook verhuurd worden aan externen. “In het College hebben we een traditie van verhuur van onze sportzaal. Onze sportzaal Atalanta wordt al jaren verhuurd aan Ieperse sportclubs die geen plek vonden in het bestaande Ieperse sportzalenaanbod.”