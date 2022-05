College in de Kaaistraat in Oostende wordt weer even Sint-Andreas

Het schoolgebouw van de lagere school OLVO in de Kaaistraat ondergaat na de zomer een renovatie. Er komen nieuwe klassen en de centrale zetel van de scholengroep. Eénmalig kan de hele school bezocht worden. Voor de oud-leerlingen van Sint Andreas wordt dat een nostalgisch weerzien.

Bewonderwijs biedt onderwijs aan meer dan 2.400 kleuters en lagere schoolkinderen. Gerda Colpaert, algemeen directeur van Bewonderwijs, de scholengroep van het vrij onderwijs met 6 basisscholen (OLVO-colleges) en ook scholen in Middelkerke van het gewoon en buitengewoon onderwijs : “De bestaande vleugel van het college in de Kaaistraat wordt na de zomer helemaal gerenoveerd.”

“Er komt een nieuw dak, isolatie en de hele bovenverdieping wordt omgevormd tot twee lokalen voor het STEM-techniek- en muziekonderwijs en gemeenschappelijke ruimtes voor het OLVO Kaaistraat en het Klein college OLVO Aartshertoginnestraat.”

Bestuurslid Lucien Carrein herinnert zich : “Die bovenste verdieping was oorspronkelijk bedoeld als internaat, maar die werken werden destijds niet uitgevoerd. De werken starten na de zomer en op 1 september 2023 nemen de kinderen hun intrek.”

Tweede fase

Een tweede fase voorziet in een vleugel voor de algemene diensten van de scholengroep. Er wordt 1,2 miljoen euro geïnvesteerd, samen met projecten in het Klein College en de school op Stene (Assisiëlaan). Op de schoolsite is er aan de kant van de Ooststraat ook een crèche die binnenkort verdwijnt en een grote kapel.

“We zoeken er een bestemming voor. We willen graag met de stad praten want deze zee van ruimte kan ter beschikking komen van de gemeenschap”, zegt Gerda Colpaert.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) was aanwezig bij de voorstelling van de plannen : “Oostende moet samen met de private sector, vzw’s en ondernemingen dingen doen. Als de school een gebouw bezit waar we mee kunnen een ontwikkeling voorzien moeten we dat onderzoeken.”

Sint Andreas

De school in de Kaaistraat is bij velen ook bekend als voormalige middelbare meisjesschool. “Tot 1985 was hier inderdaad middelbaar onderwijs van de zusters van Sint Andreas. De Kaaistraat is een mythische site want het huidige Sint Andreasinstituut startte hier”, zegt Stefaan Coudenys, die zich verdiepte in de geschiedenis.

“In 1861 startten de zusters van Sint-Jozef al een school in de Kaaistraat. In 1952 legden zij zich toe op technisch onderwijs en toen namen de zusters van Sint Andreas de school over. De gebouwen dateren van toen. Tot 1985 hebben hier 2173 leerlingen school gelopen. We willen hen nog één keer de school laten zien.”

Op 18 juni tussen 13.30 en 17 uur is iedereen welkom. Er worden rondleidingen voorzien. Veel leerkrachten van toen zijn aanwezig.

(EFO)