College de la Lys uit Komen komt origineel uit de hoek om nieuwe leerlingen te werven

Opendeurdagen zijn traditioneel de manier voor scholen om nieuwe leerlingen aan te trekken. Maar door de strenge coronamaatregelen moeten instituten al twee jaar lang hun initiatieven opbergen. In Komen heeft het College de la Lys daar een creatieve oplossing voor gevonden. Hun activiteiten werden samengevat in een gigantisch en uniek spandoek.

“Het is nu eenmaal de trieste realiteit: van opendeurdagen kan wederom geen sprake zijn!” Isabelle Heughebaert, die in het college aan de slag is als taalleerkracht, ziet dan ook hoe de instroom van nieuwe leerlingen stevige klappen kreeg.

“Hoe kan het ook anders? We zijn een technische school en zien doet motiveren”, klinkt het. “Er is onze houtafdeling die schitterend werk levert maar ook alle andere richtingen en zelfs onze nieuwe richting openbare veiligheid! Opendeurdagen waren de ideale manier om zowel ouders als leerlingen kennis te laten maken met het volledig pallet aan opleidingen, iets wat nu helaas niet langer mogelijk is.”

Fotoreeks

Zowel de leerkrachten als de leerlingen bleven echter niet bij de pakken zitten en vonden een nieuwe manier om hun kunsten tentoon te stellen.

“Samen met de leerlingen van het 3de en 4de middelbaar hebben we een fotoreeks laten maken, waarin alle opleidingen worden afgebeeld”, gaat Isabelle verder. “De leerlingen kregen de vraag hoe ze hun opleiding zelf ondervonden en hoe ze die in beeld zouden willen brengen. Dan gingen we met een fotograaf aan de slag en het resultaat goten we in een banner.”

“Op die manier kan het College de la Lys toch een opendeurdag houden, zonder er daadwerkelijk eentje te organiseren. Wie door de Romeinsestraat rijdt, kan niet naast ons gigantisch spandoek kijken. Hierop wordt ons volledig portfolio afgebeeld en hopen we natuurlijk dat we nieuw bloed warm kunnen maken voor wat we aan te bieden hebben.

“Het ontwerp van deze banner kadert in het project SOWALFIN, waarmee het Waalse gewest paal en perk wil stellen aan deze impasse.”

(CL)