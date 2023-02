Circusstoet trekt door de Kweke in Wevelgem

Met veel trommels en trompetten trok op vrijdag een stoet van goochelaars, koorddansers, allerlei dieren, acrobaten en vooral veel clowns door de wijk van de Kweke.

GBS De Kweekschool besloot zijn carnavalsfeest met een heuse circusstoet, net zoals vroeger het circus door de straten trok om publiciteit te maken voor haar voorstellingen. De stoet is een voorsmaakje van wat wacht, want op het schoolfeest op 6 mei draait ook alles rond het circus. De stoet mocht zich in ieder geval al verheugen op heel wat nieuwsgierige toeschouwers.