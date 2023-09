Christelijke basisschool De Witte Stamroos stopt

De deuren van de nieuwe locatie van vbs De Witte Stamroos, in de Grote Moerstraat in Sint-Andries, zijn op 1 september dicht gebleven. De christelijke basisschool, die in de Lieven Bauwensstraat gevestigd was, verdwijnt van de scholenlijst.

“Met leerkrachten die zich voluit hebben ingezet voor het project hebben we vijf jaar hard gewerkt aan de opbouw van onze school”, vertelt Frans Meyfroodt (73), voorzitter van het schoolbestuur. “Het is jammer, maar bij iedereen ontbreekt de energie om door te gaan. Er waren voldoende leerlingen en onze nieuwe locatie leent zich perfect voor de organisatie van onderwijs, maar er was onvoldoende engagement van de ouders. Het zag ernaar uit dat de leraren opnieuw taken op zich moesten nemen waarvoor normaal gezien ouders of sympathisanten instaan. We hebben dit door een grote portie pioniersenergie lang volgehouden, maar het was niet langer mogelijk.”

Moed getoond

“We hebben de moed getoond om openlijk uit te komen voor christelijk onderwijs, en we zijn erin geslaagd om de christelijke waarden van het Evangelie over te brengen bij onze leerlingen. De dienstbaarheid onder de kinderen was opmerkelijk. Onderling respect was geen loos begrip in onze school. In weerwil van wat andere scholen soms beweerden, slaagden we er ook in om bij alle kinderen leerwinst te boeken”, aldus Meyfroodt.

In de stem van de voorzitter klinkt duidelijk ontgoocheling door. “We konden bijna nooit rekenen op enige positieve medewerking van de Evangelische Kerken, en ook de stad Brugge stak zelden een helpende hand uit. Onze leraren hadden wel goede contacten met collega’s van de Scholen van de Bijbel. We wisten dat het een moeilijke opdracht was om Gods plan te verwezenlijken om een christelijke basisschool uit te bouwen in Brugge, maar we zijn vijf jaar met volle moed en heel veel energie tegen de stroom ingegaan. Het is heel jammer dat De Witte Stamroos verdwijnt”, besluit Frans Meyfroodt. (PDC)