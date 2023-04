CEO Miguel Garcia wil eerherstel voor het ambacht: “Niemand wil nog naar technisch onderwijs”

Vakmanschap is meesterschap, zo zegt een oude reclameslogan. “Helaas gaat de kunst van het handwerk verloren omdat niemand nog naar het technisch onderwijs wil”, verzucht Miguel Garcia. Als CEO van Liquidfloors en Odilon Creations weet hij goed wat daarvan de gevolgen zijn. In een open brief probeert hij de overheid maar ook u en mij wakker te schudden.

Stukadoors, dakwerkers, schrijnwerkers, schilder-decorateurs en ga zo maar door: het zijn al lang knelpuntberoepen en het ziet er niet naar uit dat het snel beter wordt. Die richtingen zijn (bijna) verdwenen uit het technisch onderwijs omdat er nog amper jongeren waren/zijn die voor een dergelijke opleiding kiezen. Omdat de Kortrijkse ondernemer Miguel Garcia (41) het niet meer kan aanzien, plaatste hij daarover een open brief op zijn linkedIn-profiel in de hoop dat dit de aanzet kan zijn tot verbetering van de toestand.

“Ik wil daarover best in gesprek gaan met minister van Onderwijs Ben Weyts”, zo klinkt het bij de man die met Liquidfloors een succesverhaal aan het schrijven is. Dat het Kortrijks-Zwevegems aannemersbedrijf, gespecialiseerd in gietvloeren, uitgegroeid is tot een fors uit de kluiten gewassen KMO met 70 werknemers, komt onder meer omdat het bedrijf met Liquid Academy inmiddels zelf opleidingen op maat heeft uitgewerkt, gegeven door ervaren vakmensen.

Nieuwkomers die bij jullie starten krijgen een opleiding. Kan dat de oplossing zijn?

“Deels is dat het geval, maar sommige zaken die we aanleren zouden de jongeren al op de schoolbanken gezien moeten hebben. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een goede, hedendaagse kennis van het bouwproces. In elk geval krijgt elke nieuwe arbeider bij ons een opleidingsprogramma aangeboden via een vorm van duaal leren. Dat betekent dat beginnende personeelsleden afwisselend in opleiding zijn en op de werkvloer staan en dit voor een periode van verschillende weken. Inmiddels leiden we ook medewerkers op van andere bedrijven.”

Wat moet er volgens jou gebeuren?

“De overheid moet opnieuw meer investeren in opleidingen voor stukadoor, schilder-decorateur en aanverwante beroepen. Er wordt nu vooral geld gepompt in hightechopleidingen. Ik vind dat op zich prima maar dat mag niet ten koste gaan van de rest. Als je bedenkt dat hier in onze stad ooit de Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene zo succesvol was met een uitstekende mix van kunst, industrie en ambacht dan zou het zeker in onze stad toch beter moeten.”

Ouders willen hun kinderen helaas een theoretische opleiding laten volgen

Begint toch niet alles met de vaststelling dat ouders er alles aan doen om hun kind weg te houden uit het technisch onderwijs?

“Dat klopt en dat is een dramatische evolutie. Ouders willen hun kinderen helaas allemaal een theoretische opleiding laten volgen, ook als duidelijk is dat hun kroost meer aanleg heeft om met de handen te werken. Pas als het niet lukt in het ASO komen hun kinderen in het technisch onderwijs of het beroepsonderwijs terecht. Dat is wat men het watervalsysteemsysteem noemt en dat is nefast. Het gevolg is dat er een toenemend aantal ongemotiveerde leerlingen in die klassen terechtkomen die er dan vaak niet veel van terechtbrengen. Er is echt een mentaliteitswijziging nodig want een beroep aanleren biedt ook prima financiële vooruitzichten.”

In je open brief suggereer je dat Frankrijk het gidsland is op dat vlak. Wat gebeurt daar en hier niet?

“Wij missen een organisatie als Les Compagnons du Devoir, de metgezellen van het werk zeg maar. Je zou die beweging, die dateert uit de middeleeuwen, kunnen omschrijven als een tussenschot tussen het onderwijs en het werkveld. Daarin nemen ook ondernemers een stuk hun verantwoordelijkheid om de kennis van het ambacht door te geven aan jongere generaties.”

Is Kortrijk een inspirerende stad voor een interieurbedrijf dat schoonheid creëert?

“Ja, ik vind zeker dat Kortrijk toch wel wat mooie gebouwen heeft. Neem nu de Doorniksewijk, de straat vertrekkend aan de tunnel richting Doornik. Daar krijg je toch de ene mooie gevel na de andere te zien. Of loop eens rond in de omgeving rond de Grote Markt. Prachtig toch. Ook de recente architectuur is van een hoog niveau.”

Heb je het vak zelf geleerd van vader op zoon?

“Neen, mijn ouders hadden een succesvolle taverne in Gullegem, het Oud Gemeentehuis. Ze zijn inmiddels met pensioen maar de horecazaak bestaat nog altijd, zij het nu onder de naam Den Osse. Mijn vader heeft wel nog jaren meegewerkt bij Liquidfloors. Ik kom uit een familie van harde werkers. Mijn grootouders van vaders kant zijn hier in 1964 neergestreken vanuit Spanje en na amper twee dagen al hadden ze werk. Graag werken, het is nog altijd een familietrekje (glimlacht).”