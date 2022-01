Centrumschool wint boekenpakket met digitale voorleeswandeling

De Centrumschool van Wingene nam deel aan het project ‘de Grote Voorleesweek’ georganiseerd door VCOV. Ze trokken de digitale tour op met een unieke voorleeswandeling. Leerlingen konden nadien genieten van de leuke opnames. De school werd door VCOV verkozen tot winnaar.

Tijdens de bekende voorleesweek, die plaatsvond van 22 tot 26 november 2021, kwamen ouders en grootouders vol plezier langs gaan naar de school om een verhaaltje voor te lezen.

Gekke plekken

Door de coronacrisis kreeg de voorleesweek een digitale versie. Pedagogisch directeur van de Centrumschool Steven Kindt legt uit: “Met onze school kozen wij voor een voorleeswandeling binnen onze school en dit met een digitale versie.”

“Verschillende opnames vonden plaats waarbij ouders of grootouders een verhaaltje voorlazen en dit telkens op de gekste plekken binnen onze school. Nadien konden kinderen, onderverdeeld in kleine groepjes, genieten van de opname en luisteren naar het verhaal en dit op de plek van opname. Dit was in het bureau van de directeur, op zolder, een vergeten klaslokaal, de kelder of in de schuur.”

Kinder- en jeugdboeken

Het VCOV, de ouderkoepel van het vrij onderwijs, koppelde een leuke wedstrijd aan het project rond de voorleesweek waarbij scholen beeldmateriaal konden doorsturen. Tal van scholen namen deel, waaronder ook de Centrumschool.

Er werden verschillende winnaars verkozen, scholen die elk op hun unieke manier het project uitwerkten. De Centrumschool kreeg haar prijs bestaande uit boekenpakket met een tiental kinder- en jeugdboeken overhandigd.