Centraal aanmeldsysteem basisscholen

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2025-2026 werken alle vier de Oudenburgse kleuter- en lagere scholen met een nieuw centraal aanmeldsysteem. “Zo worden wachtrijen aan de schoolpoort of dubbele inschrijvingen vermeden”, klinkt het.

Het nieuwe systeem is een nauwe samenwerking tussen scholen De Tandem, Arnoldus en de twee vestigingen van Heilige Familie. “Vroeger konden ouders op elk moment komen inschrijven. Maar omdat sommige scholen tegen hun maximum aanlopen, is een centraal systeem noodzakelijk. Zo bewaken we de onderwijskwaliteit, beheersen we de klasgrootte en garanderen we dat elk kind een plekje vindt”, stelt directeur Lieve Mergaert van De Tandem.

Kinderen die geboren zijn in 2023 en kinderen die van school willen veranderen, dienen zich via het digitale platform aan te melden tussen 25 februari en 18 maart. “Daarna worden de beschikbare plaatsen toegekend op basis van de opgegeven voorkeuren en de afstand tussen het thuisadres en de school. Broers en zussen van al ingeschreven kinderen en kinderen van schoolpersoneel krijgen voorrang. Op 31 maart ontvangen ouders per mail een ticket voor inschrijving. Dat hebben ze nodig om de definitieve inschrijving tussen 28 april en 19 mei te kunnen voltooien, na afspraak met de school”, vult directeur Ann Merchiers van Heilige Familie aan.

Geen paniek

Directeur Steven Geerolf van Arnoldus benadrukt dat het toegewezen ticket binnen de inschrijvingsperiode moet gebruik worden. “Vrije inschrijvingen starten op 27 mei, maar de kans bestaat dat sommige scholen dan al vol zitten.” Burgemeester Anthony Dumarey (Voor Oudenburg) benadrukt dat paniek om een kind ingeschreven te krijgen nergens voor nodig is. “Ouders die hierbij hulp nodig hebben, kunnen steeds terecht bij het Huis van het Kind (Marktstraat 18), elke woensdag van 10 tot 17 uur”, besluit nog schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren (Voor Oudenburg). (SVE/TVA)

Info: www.oudenburg.be