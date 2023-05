CD&V wil leescultuur bij Kortrijkse kinderen verbeteren met project ‘Boekstart’, maar vangt bot bij schepen Ronse

CD&V Kortrijk en Vrouw & Maatschappij hebben tijdens de Week van de Opvoeding een oproep gelanceerd om Kortrijk in te tekenen als Boekstart-stad. Dat deden ze net voor de start van de gemeenteraad in Kortrijk op maandagavond. Het voorstel tot beslissing werd uiteindelijk wel weggestemd. Schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA) vindt dat het bib-team en het Huis van het Kind zelf moet kunnen evalueren of ze in het project willen stappen.

Boekstart1 is een initiatief van ‘Iedereen Leest’, in samenwerking met de openbare bibliotheken en Kind en Gezin. Het programma richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot 2 jaar en heeft als doel om beginnende geletterdheid te stimuleren en boeken een vaste plaats te geven in het gezinsleven. Het programma stimuleert ouders van pasgeboren baby’s om hun kinderen voor te lezen.

“Ik wil de bibliotheek-medewerkers en het Huis van het Kind niet top-down dwingen om in dat project te stappen. Zij zouden daar zelf een beslissing over moeten kunnen nemen – Schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA)

Het programma wordt gefinancierd door het Vlaamse Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Als een lokaal bestuur intekent op Boekstart, krijgen ouders van pasgeboren baby’s en op verschillende momenten tijdens de voorschoolse leeftijd, een cadeaupakket met boekjes en informatie over het belang van lezen, voorlezen en bezoek aan de bibliotheek.

Het 1ste pakket is gratis voor de stad en wordt bekostigd door de Vlaamse overheid en komt via het consultatiebureau van Kind en Gezin bij de nieuwe ouders terecht. Het 2de pakket kost €12,00 en moet door de stad betaald worden.

15 voorstemmen

Kortrijk was in 2005 nog pilootstad voor het project, maar haakte later terug af. CD&V hoopte nu dat de stad opnieuw zou intekenen. “Hechting tussen ouders en kinderen is zeer belangrijk”, vindt CD&V-raadslid Mia Cattebeke. “CD&V vindt bovendien dat een stad als Kortrijk, die in het najaar in XPO Boektopia organiseert met als baseline “lezen doet beleven” en die kandideert voor de titel ‘Culturele hoofdstad van Europa’, met Boekstart een mooi uithangbord te pakken zou hebben.”

Schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA) repliceerde dat een eerder initiatief, de Boekbaby’s, ooit werd stopgezet omdat ouders de pakketten zelden ophaalden. “Toen is de samenwerking met Kind en Gezin stopgezet. Een aantal maanden geleden hebben het bib-team en Huis van het Kind weer bekeken of ‘Boekstart-stad’ een project is om opnieuw in te stappen. Er zou zo’n 4.000 tot 5.000 euro budget nodig zijn.”

Hechting tussen ouders en kinderen is zeer belangrijk – CD&V-raadslid Mia Cattebeke

“Nu zijn we het eens met het nut om kinderen van jongs af aan voor te lezen”, vervolgde Ronse. “Maar ik wil de bibliotheek-medewerkers en het Huis van het Kind niet top-down dwingen om in dat project te stappen. Zij zouden daar zelf een beslissing over moeten kunnen nemen.”

Het voorstel tot beslissing van Cattebeke werd uiteindelijk weggestemd, met 15 voor- en 23 tegenstemmen.