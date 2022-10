Carientje Desmet krijgt verrassingsfeest voor 40 dienstjaren in De Wonderwijzer

Iedereen in Lauwe kent Carine Desmet (60) als ‘Carientje’. Al 40 jaar lang is ze als poetsvrouw, conciërge en kokkin een vertrouwd en onmisbaar gezicht in basisschool De Wonderwijzer. De school huldigde haar met een verrassingsfeest met cadeautjes, een erehaag en een driesterrenplakkaat ‘Cuisine Carine’.

“Dit kwam als een complete verrassing voor me”, geniet ‘Carientje’ nog na. “Er waren ballonnen en na het middagmaal kreeg ik een boeket bloemen en cava. Ik wilde verder doen aan de afwas, maar er kwam altijd maar meer. De kinderen hadden cadeautjes en kunstwerkjes gemaakt. Twee bodyguards begeleidden me en ik kreeg een rondrit in een oldtimer door Lauwe.”

Eenmaal terug op school scandeerden honderden kelen ‘Carientje’. De kinderen zongen een aangepaste versie van ‘Ik wil je’ van haar favoriete groep De Kreuners. ‘Ik wil je, blijf bij ons, kook voor ons, ga nooit meer weg’ klonk het welgemeend. Voor haar kookkunsten kreeg ze een plakkaat met ‘Cuisine Carine’. “Zoiets doet wat met een mens, ik was ontroerd door zoveel waardering”, aldus Carine.

“Ik stop nog niet”

Carine ging op 1 oktober 1982 in basisschool De Wonderwijzer aan de slag als poetsvrouw. Maar gaandeweg werd ze ook conciërge en ging ze in de keuken aan de slag. Want in de Wonderwijzer worden de maaltijden niet aangeleverd door een extern cateringbedrijf. De leerlingen worden er verwend met versbereid eten uit de driesterrenkeuken ‘Cuisine Carine’.

“Ik werk met verse lokale producten en probeer gezond eten te serveren met zo weinig mogelijk vet. Een van de toppers is hete bliksem, een ovenschotel met puree, appelmoes en gehakt. Daar zijn de kinderen echt verlekkerd op.”

“Ik kan rekenen op goeie collega’s, zowel voor de keuken als voor het onderhoud. We hangen goed aaneen en er is veel ambiance. Zowat iedereen in Lauwe kent me, over de generaties heen. Waar ik ga, roepen de kinderen ‘Carientje’. Ook ouders en grootouders spreken me aan.”

Op 1 september 2023 mag Carine met pensioen, maar aan stoppen denkt ze nog niet. “Ik wil graag nog verder blijven werken in de keuken als flexi-jobber. Want ik doe dit nog veel te graag”, besluit ze. (Carlos Berghman)