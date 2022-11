Campus Minneplein biedt gratis maandverbanden en tampons aan: “Soms schrijnende situaties”

Campus Minneplein Ieper – dat bestaat uit KTA, de Middenschool en Atheneum – lanceert vanaf maandag de campagne Goed Geregeld. Ze willen maandverbanden en tampons voor iedereen gratis beschikbaar maken. “Het armoedecijfer in onze school is met 76,4 procent enorm hoog”, vertelt projectverantwoordelijke Lisa Clarisse.

Lisa Clarisse (29) geeft godsdienst in alle graden van twee van de drie scholen. Ze engageerde zich als projectverantwoordelijke van Goed Geregeld. “Atheneum Veurne is de pilootschool van dit project en zij stellen onder andere drukwerk en andere nuttige info ter beschikking. Ik neem deze problematiek mee in mijn lessenpakket”, duidt Lisa. “Vanaf maandag starten we het project in Ieper en willen we in alle schooltoiletten tampons en maandverbanden gratis ter beschikking stellen. Het is een project waar we met de ganse school aan meewerken. Zo zal de vakgroep hout en elektriciteit zorgen voor boxen waar het materiaal in zal zitten. Daarnaast zijn de leerlingenraden heel geëngageerd voor dit project.”

“Hopelijk springen er nog meer scholen op de kar”

Lisa hoopt dat dit snel navolging krijgt in andere Ieperse en bij uitbreiding Belgische scholen. “Het is de bedoeling om het aanspreekpunt te worden in Ieper en de campagne verder uit te breiden. Hopelijk springen nog meer scholen op de kar. We hebben hiervoor nog financiële steun nodig van sponsors en particulieren. Er zijn al enkele inzamelpunten in apotheken en andere winkels waar veel vrouwen komen. Verder spraken we al Zonta en burgemeester Emmily Talpe aan met de vraag om dit te ondersteunen. We zijn een kleine pion maar ons ultieme doel is om volgens het Schotse voorbeeld dit overal gratis te voorzien.”

Spijbelen

Er is actie nodig, want volgens de GOK-indicatoren (Gelijke Onderwijskansen) kampen veel gezinnen met financiële problemen. “Onze campus telt 406 meisjes. We zitten met een armoedecijfer van 76,4 procent, bijna 30 procent meer dan twee jaar geleden en dubbel zo hoog als in andere Ieperse scholen. Het is vijf voor twaalf en we mogen niet langer toekijken. Meisjes uit arme gezinnen komen in menstruatie-armoede terecht. Ouders hebben vaak de middelen niet om hun dochters te voorzien van het nodige materiaal. Deze vorm van armoede komt bij 1 op 8 voor, maar bij ons ligt dat cijfer nog veel hoger. Dat zorgt voor schrijnende situaties. Doorlekken komt veel voor en er wordt heel wat gespijbeld als de meisjes hun regels hebben.”

We zien projectverantwoordelijke Lisa Clarisse, directeur Atheneum Ieper Sandra Leleu en directeur KTA Kimberly Maricou. © API

In de inkomhal van de Middenschool, KTA en Atheneum zal een inzamelbox staan waar maandverbanden en tampons gedeponeerd kunnen worden. “We doen een warme oproep aan iedereen om ons te steunen. De actuele verzamelpunten en steun verschijnen op de website, Instagram -en Facebookpagina van de school. Samen sterk voor alle meisjes”, besluit Lisa met een krachtige boodschap.