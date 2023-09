Campus Maerlant viert honderdjarig bestaan: “Een eeuw degelijk onderwijs”

De Maerlantcampus bestaat honderd jaar. “In 1923 werd er voor het eerst op onze campus onderwijs verstrekt aan leerlingen van de Rijksnormaalschool. Een eeuw gemoedelijk, degelijk en nabij onderwijs, dat vieren we dit schooljaar”, aldus directeur Jurgen Balbaert.

Het was Jules Destrée, in 1921 minister van Kunst en Wetenschappen, die destijds wilde dat elke provincie een staatsnormaalschool voor jongens had. “In West-Vlaanderen was er toen geen. Zijn secretaris Cambier kende de toenmalige Blankenbergse schepen Carlos De Clercq die, net als burgemeester Arthur Pauwels, een voorvechter was van het officieel onderwijs. Oostende had niet kordaat gereageerd op de vraag en schepen De Clercq nodigde Cambier uit naar Blankenberge, waar hij hem naar het verwilderde domein en het verkommerde, onafgewerkte gebouw in de Van Maerlantstraat leidde. De gebroeders Emiel en Oscar Dumon – dokter en architect – waren voor WO I van plan er een geneeskundig centrum, een hotel, vier open zwembaden, waterpartijen en tennisvelden te laten verrijzen. Gelukkig waren Cambier en De Clercq bij het zien van het domein onmiddellijk enthousiast. De staat kocht het samen met nog wat stadsgrond en een terrein van de kerkfabriek, zodat er een verbinding met de De Smet de Naeyerlaan kon worden gemaakt”, vertelt directeur Jurgen Balbaert.

Warme school

Het huidige schoolgebouw in de Van Maerlantstraat – tot in de jaren tachtig was het adres De Smet de Naeyerlaan 143 – werd na afwerking ervan pas op 23 oktober 1923 in gebruik genomen. Tussen 1921 en 1923 werd les gegeven in de Rijksmiddelbare School in de Onderwijsstraat. De internen sliepen in het aanpalende hotel Leopold II, links van de school. In 1928 werd de entree gebouwd met de woningen voor directeur en internaatsbeheerder. In 1964 verrezen de bekende paviljoentjes op het domein die nu zijn afgebroken: er komt een fraai atelier voor de richting mechanica. In 1996 kreeg het schoolgebouw zijn opvallend puntdak, het jaar erop werden de Rijksmiddenschool en het KA Blankenberge de Maerlant-middenschool en -atheneum. Daarmee ging een academische zitting gepaard en een feest met optredens van onder andere Get Ready. In september dat jaar fuseerde het atheneum met de Einstein-middenschool in De Haan. Het Maerlant Atheneum leverde een hele reeks burgemeesters: Willem Content, Sylvère Declerck, Patrick De Klerck en Björn Prasse. Ook weerman David Dehenauw, destijds keeper van de schoolploeg, zat er graag op de schoolbanken. “Ik herinner mij het Maerlant Atheneum als een warme school met veel ruimte voor zelfontplooiing. De band is nooit volledig doorgeknipt.”

Galabal

Op zaterdag 7 oktober organiseert de campus een galabal voor (oud-)leerlingen. “We zijn nog op zoek naar e-mailadressen van leerlingen die school liepen voor de periode van het digitaal onderwijs. En Maerlant zou Maerlant niet zijn als we daar ook nog iets anders aan koppelden: eind september organiseren we een heuse Internationale Maerlant Debat Week. We vonden hiervoor drie van de vier Nederlandse Maerlantscholen bereid. Ook nodigden we een ploeg van het Sint Jozef-Sint Pieterscollege uit en een ploeg van de bevriende school van het Atheneum Brugge. Kwestie van grens- en netoverschrijdend te kunnen werken. Op die manier sluiten we met de viering aan bij de kern van onze werking in het Maerlant Atheneum, en debatteren zit in ons school-DNA. Wij willen een school zijn die nabij is, open en toegankelijk is voor iedereen in onze gezellige stad/regio, maar met een blik op de wijde wereld. Onze internationalisering, waarbij alle leerlingen uit de derde graad kansen krijgen om een Erasmus+verhaal te schrijven, krijgt hierbij een vervolg met een internationale samenwerking”, aldus nog Jurgen Balbaert. Op 29 september is er een finale van de debatwedstrijd. “We sluiten dan af met een receptie waar we hopelijk ook een intense samenwerking in de toekomst tussen de Maerlant Scholen kunnen aankondigen: De Maerlant Connectie”, besluit Jurgen Balbaert.