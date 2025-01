Campus Hemelvaart ontvangt label voor gezonde maaltijden

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) gaf de keukenmedewerkers van de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart het Smiley-label, een erkenning voor gezonde en veilige schoolmaaltijden.

In de keuken van campus Hemelvaart worden dagelijks 1.150 maaltijden bereid. Eerst is het de beurt aan de kinderen van Vrije Basisschool Keukeldam, nadien volgen de scholieren. “Door die grote schaal is het niet evident om aan alle criteria van het Smiley-label te voldoen. Ik ben dan ook enorm fier op mijn team dat we daarin geslaagd zijn”, vertelt kok Roel Vanderauwera. Om kans te maken op het Smiley-label moet een grootkeuken aan heel wat strenge normen voldoen rond algemene hygiëne en etikettering, maar ook het invoeren van een eigen controlesysteem om de voedselkwaliteit te garanderen. “We leggen terecht de lat hoog als het gaat over onderwijskwaliteit. Het is logisch dat we die lijn doortrekken naar de keuken. De focus op een gezond en evenwichtig menu zorgt er bovendien voor dat we van het middagmaal een mooie les kunnen maken.”

Pasta pesto

De leerlingen mogen suggesties doen. Nadien onderzoekt chef Roel of het financieel en praktisch haalbaar is. “Zo kregen we al eens de vraag om pasta carbonara of pasta pesto toe te voegen aan het menu. Dat hebben we gedaan.” (LV)