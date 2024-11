Bussenplan zorgt nog steeds voor problemen voor leerlingen OLVH: “Bevoegde instanties bezorgen me steeds standaardantwoord”

Sophie De Baere, directeur van OLVH (Onze-Lieve-Vrouw- Hemelvaartinstituut) in Sint-Andries, is een aimabele en vriendelijke jonge dame. Niettemin wordt ze telkens boos wanneer een heleboel leerlingen voor de zoveelste keer de nodige problemen ondervinden om met het openbaar vervoer de school te bereiken.

“Bij de start van het schooljaar heb ik mijn vierhonderd leerlingen bevraagd”, opent de directeur. “Uit deze bevraging bleek dat voor meer dan tien procent van de OLVH-leerlingen het huidige bussenplan niet voldoet. Leerlingen uit Loppem, Zedelgem, Varsenare, Jabbeke, Bekegem en ook uit Oostkamp en Moerbrugge raken niet of moeilijk met de bus op school. Toen ik ruim anderhalf jaar geleden de problematiek met betrekking tot het nieuwe bussenplan aankaartte bij zowel de gouverneur, het stadsbestuur en De Lijn werd mijn vraag slechts gedeeltelijk opgelost. Er kwam tijdens de spitsmomenten bij de start en het einde van een schooldag een extra pendelbus tussen het station en het rondpunt aan de Doornstaat en Diksmuidse Heerweg, maar hiermee zijn de problemen absoluut niet van de baan.”

Belangrijke woonwijk

“Ook voor de lokale jeugdbeweging KSA Willibrord, de afdeling van Okra en de buurtbewoners van de wijk stelt het probleem zich”, gaat Sofie De Baere verder. “Alhoewel Sint-Willibrord geen parochie meer is, blijft het een belangrijke Brugse woonwijk waar mensen recht hebben op makkelijk en toegankelijk openbaar vervoer.”

Over hoe het nu verder moet, heeft de directeur van OLVH een uitgesproken mening. “Ik vraag heel expliciet om het nieuwe bussenplan te herzien en de bushaltes in de schoolbuurt ten minste tijdens de spitsuren terug in dienst te nemen. Ik hoop dat de instanties die ik al vaak heb aangeschreven mij niet langer een standaardantwoord bezorgen, maar eindelijk met een serieus voorstel op de proppen komen. OLVH is één van de kleinere scholen in het Brugse onderwijslandschap, maar daarom niet minder belangrijk. Ik zal blijven ijveren opdat mijn school niet vergeten wordt in het nieuwe busnet.” (PDC)