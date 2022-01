Bussen rijden niet meer naar Atheneum van Ploegsteert

Ook het Koninklijk Atheneum van Ploegsteert krijgt te kampen met het coronavirus, dan wel op een erg bijzondere manier. Door een massale uitval van buschauffeurs zet vervoersmaatschappij TEC de verbinding met de school stil.

“We kregen de ene melding na de andere van chauffeurs die positief werden getest en dus in quarantaine moesten”, klinkt het bij Audrey Lepape die als communicatieverantwoordelijke voor TEC naar voren komt. De Waalse vervoersmaatschappij zag zich geconfronteerd met een nijpend personeelstekort en moest dan ook drastische beslissingen nemen.

“De busverbinding naar het Koninklijk Atheneum van Ploegsteert wordt voor een onbepaalde tijd opgeschort. We hebben eenvoudigweg niemand meer om met de bussen te rijden dus worden we met onze rug tegen de muur gezet. Al tot zeker volgende week rijden er dus geen bussen meer in die richting. Op dat moment zullen we de situatie herbekijken maar ik kan hierover nog geen zekerheid bieden.”

Busgebruikers wordt dan ook gevraagd op zoek te gaan naar alternatieven om richting Ploegsteert te trekken.

