BuSO De Lage Kouter Kortrijk krijgt 1,3 miljoen euro voor 100 extra plaatsen in de school

De Vlaamse regering trekt 45 miljoen euro uit voor meer capaciteit in het buitengewoon onderwijs. Zo komen er in Vlaanderen in totaal 1.000 extra plaatsen bij. Ook twee scholen in Kortrijk kunnen rekenen op extra financiële middelen om hun infrastructuur uit te breiden of te verbouwen. In BuSO De Lage Kouter Kortrijk verwachten ze in september 330 leerlingen, dertig meer dan dit schooljaar.

“De prognose is dat het altijd maar zal stijgen, zeker al tot 2027. Door het terugschroeven van het M-decreet en het stijgend aantal inwoners is het dus dringend dat wij extra plaatsen kunnen creëren. Wij willen alle leerlingen een plaatsje kunnen bieden op onze school zodat bijvoorbeeld een lange busrit naar Roeselare kan vermeden worden. Het geld van de Vlaamse overheid is dus meer dan welkom”, zegt Ilse Ghiesmans, directeur De Lage Kouter Kortrijk.

Leraren gezocht

“Dat betekent wel dat we meer leerkrachten moeten vinden. Dat is gezien het lerarentekort niet simpel, maar we hebben nog steeds een positieve aantrekkingskracht naar nieuwe personeelsleden. Het is een leuk team en ik hoop in de toekomst nog steeds te kunnen rekenen op spontane sollicitaties.”

Extra middelen

Een maand geleden diende De Lage Kouter Kortrijk een dossier in bij de overheid om extra plaatsen te creëren voor de school. Zij krijgen een budget van 959.341 euro om 60 bijkomende leerlingen op te vangen voor Opleidingsvorm 3 (OV3) en 10 leerlingen voor Opleidingsvorm 1 (OV1).

Voor Opleidingsvorm 4 (OV4) binnen Rhizo zullen in de nabije toekomst ook extra middelen voorzien worden, goed voor een 292.530 euro. Hiervoor is de locatie nog onder voorbehoud. De school GO! Athena OV4 kan rekenen op een investering van 2.390.860 euro, goed voor 87 extra plaatsen.